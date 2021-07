Cameroun: Kidnapping d'une jeune dame à Yaoundé - Trois suspects interpellés

Narcisse Manfo, Elvis Dongmo Chedjou et Aimé Sande, ont été appréhendés le 29 juin dernier à Douala, par éléments de la Division régionale de la police judiciaire du Centre.

Henriette Elono Ate'e, 23 ans, dont les images de tortures ont fait le tour des réseaux sociaux, est désormais en sécurité. Grâce à la détermination des éléments de la Division régionale de la police judiciaire du Centre, la jeune dame, séquestrée depuis le 26 juin dernier, a été arrachée des griffes de ses kidnappeurs à Douala. Elle y a été retrouvée dans une chambre de fortune et dans un état de fatigue extrême, du fait des produits que lui auraient fait avaler les ravisseurs. Selon le commissaire divisionnaire Moïse Emane Emane, chef de la division régionale de la police judiciaire du Centre, la victime a d'abord été conduite dans une formation sanitaire de Douala, puis à l'Hôpital de la police à Yaoundé, avant d'être remise à sa famille.

C'est sur Facebook que les trois suspects, Narcisse Manfo, Elvis Dongmo Chedjou et Aimé Ivan Sande dont les âges varient entre 20 et 28 ans ont attrapé leur proie. Ils promettent un prêt à la jeune dame installée à Yaoundé. La victime mord à l'hameçon et répond favorablement à leur invitation à Douala. Sur place, au lieu de l'argent promis, Henriette Elono Ate'e se retrouve séquestrée par ses prétendus amis de Facebook. Ses ravisseurs envoient à la famille une vidéo et réclament trois millions de F.

Cette fin heureuse est l'aboutissement du travail abattu par les équipes du commissaire divisionnaire Moïse Emane Emane. Car, une fois la plainte de la sœur de la victime reçue le 26 juin, les investigations permettent de localiser les suspects à Douala. Et le 29 juin à 3h du matin, les suspects sont arrêtés. Une cagoule, une seringue, un filon de cannabis, un poignard, plusieurs puces et une bouteille de parfum sont également saisis. Les trois suspects seront devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Mfoundi ce mercredi. Cet autre cas sonne comme un appel à plus de prudence sur les réseaux sociaux où des cybercriminels rôdent et sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs.