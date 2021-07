Maroc: Accord de partenariat dans le domaine de l' aéronautique

Renforcer l'attachement des Marocains d'Amérique du Nord à la mère patrie

Un accord de partenariat a été signé, lundi à Rabat, entre le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et le Réseau des compétences en Aéronautique aux EtatsUnis et au Canada, afin de contribuer au renforcement de l'attachement des Marocains d'Amérique du Nord à leur Mère Patrie. La signature de cet accord intervient en application des Hautes Orientation royales en vue de l'élaboration d'une politique publique innovante en matière de migration afin d'accompagner les Marocains résidant à l'étranger (MRE) et répondre à leurs préoccupations, a indiqué le ministère délégué dans un communiqué, ajoutant qu'il s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de mobilisation des compétences marocaines à l'étranger.

Dans le cadre de cet accord, rapporte la MAP, le ministère s'engage à soutenir et accompagner les activités de ce réseau, qui regroupe des compétences marocaines résidant aux États-Unis d'Amérique et au Canada, ayant acquis une grande expérience dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique, notamment l'organisation d'universités d'été pour former des étudiants et des ingénieurs marocains en aéronautique et de programmes de mobilisation d'expertise pour des projets liés à ce domaine.

Cet accord vise également à favoriser l'échange d'expertises et d'expériences entre les experts du réseau et les experts au Maroc, couronnant ainsi un travail de coordination entre le ministère et le Réseau durant plusieurs semaines pour organiser une université d'été du 12 au 17 juillet à l'École Nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM), indique le communiqué, notant que cette université d'été permettra aux étudiants et ingénieurs marocains de se former dans des domaines liés à l'aviation grâce aux experts de ce réseau.

Face à la globalisation de la recherche scientifique et technologique, une rencontre a été programmée avec la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels, afin de présenter un exposé sur les déplacements scientifiques entre le Maroc et les USA au profit d'étudiants, d'ingénieurs et de cadres marocains, dans le but de mettre en place des programmes d'échanges étudiants/scientifiques entre les deux pays, ajoute la même source. Le ministère délégué chargé des MRE a indiqué avoir mis en place des programmes et des mesures permettant de mettre les compétences marocaines à l'étranger au service du développement du Maroc, eu égard à leur rôle en termes de transfert de connaissances et de technologie.

Le ministère a également évoqué dans ce cadre, la stratégie nationale concernant les MRE, notamment le programme national de mobilisation des compétences à l'étranger, et son but d'impliquer les Marocains du monde dans les projets nationaux de développement, en tissant des partenariats solides et efficaces avec des réseaux de compétences d'experts marocains résidant à l'étranger. Le communiqué souligne enfin que les résultats d'une étude réalisée en 2016 par le ministère, en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique, a révélé que près de 500.000 (17 %) des marocains résidant dans les pays membres de cette organisation disposent d'un diplôme supérieur et s'activent dans des secteurs scientifiques et économiques stratégiques et sitaux.