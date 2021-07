Ile Maurice: Pétition électorale de Suren Dayal - «Ou voté ou gagn kas, ou gagn Rs 13 500»

L'augmentation de la pension de vieillesse a été au centre du contre-interrogatoire du pétitionnaire Surendra Dayal par Me Ravind Chetty, Senior Counsel, qui représente les trois élus de l'Alliance Morisien dans la circonscription n°8 (Quartier-Militaire/Moka). Lors de l'audience d'hier, mardi 13 juillet, Me Chetty a produit le manifeste électoral de l'Alliance Morisien et celui de l'Alliance Nationale.

A noter que la séance d'aujourd'hui débutera à 14 heures, Pravind Jugnauth étant pris dans des prières à la suite du décès de SAJ, dans la matinée. Raouf Gulbul devra contre-interroger Suren Dayal.

Répondant aux questions, Surendra Dayal a précisé que «pa finn pey konpansasion salaryal a bann vié dimounn mé finn met sa lor lédo Covid». Reconnaissant que les deux manifestes font mention de la hausse de la pension des personnes âgées, il a indiqué que toutefois «kom enn kandida ek enn sitwayin responsab mo finn met mo petision elektoral». En revanche, précise-t-il, l'Alliance Morisien «finn fer trading for votes. C'est un bribe électoral». Revenant au rassemblement du 1er octobre 2019, le pétitionnaire a insisté que Pravind Jugnauth «finn target bann vié dimounn pou vot an faver l'Alliance Morisien».

Au début de l'audience, Me Robin Ramburn, Senior Counsel, a appelé à la barre la statisticienne Chaya Bandinah et Navin Gopal de l'Assemblée nationale. La première nommée a informé la cour qu'à mars 2019, le pays comptait 224 277 personnes du troisième âge bénéficiaires de la pension et 10 235 dans la région de Moka, donc dans la circonscription n°8. Le nombre de fonctionnaires se chiffre à 58 791. Navin Gopal a, lui, produit des extraits des discours du Premier ministre, Pravind Jugnauth et de l'ex-ministre des TIC, Yogida Sawmynaden, sur le Budget de juin 2019.