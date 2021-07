Congo-Kinshasa: Le Canada, ONU Femmes et UNFPA s'engagent pour les droits des femmes à la santé sexuelle et maternelle dans le Grand Kasaï

En RDC, la mortalité maternelle reste élevée, avec 846 (EDS-2014) décès maternels pour 100.000 naissances vivantes, alors que de nombreux décès peuvent être évités lorsque les femmes connaissent leurs droits et recourent aux services de santé, avant leur grossesse, pendant et après l'accouchement.

Dans cette optique, la Coopération Canadienne, ONU Femmes et UNFPA ont lancé ce lundi 12 juillet à Kananga, au Kasaï Central, un nouveau projet qui vise l'« Amélioration de la résilience du système de santé pour assurer la santé sexuelle et les droits reproductifs des femmes et filles».

Les obstacles à l'amélioration de la santé des femmes et des filles ne sont pas seulement de nature médicale. Ainsi, ce projet souhaite favoriser l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive en mettant un accent sur la demande et l'utilisation des services de santé de qualité tout en faisant la promotion des droits des femmes et des filles. L'objectif est de contribuer à la réduction des décès maternels évitables, faciliter la planification familiale, combattre les violences sexuelles et les pratiques néfastes comme le mariage précoce.

Si les femmes et les filles sont les premières bénéficiaires, le projet prévoit aussi des formations pour le personnel médical. Il inclura également les hommes, les garçons, les chefs religieux, les leaders traditionnels et communautaires, car le respect des droits des femmes et filles à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive sont cruciaux pour le bien-être et la santé de la société dans son ensemble.

Financé à hauteur de 5 millions de dollars canadiens, ce projet sera mis en œuvre sur une période de 3 ans dans 9 zones de santé des provinces du Kasaï, Kasaï Central et Sankuru. Ce lancement conclut un atelier de planification rassemblant les expert-e-s en santé publique et en genre venu-e-s des 3 provinces où seront mises en œuvre les activités.

Durant la cérémonie, présidée par le Ministre de la santé du Kasaï Central, Monsieur Amadou Kane, 1er Secrétaire de l'Ambassade du Canada en RDC, a déclaré: « l'importance de ce projet pour le Gouvernement du Canada est capitale. Il rejoint tant les priorités du Canada que les priorités et les efforts de la RDC en matière d'égalité des sexes, droit des femmes, des filles et lutte contre les violences basées sur le genre. »

Madame Awa Ndiaye Seck, Représentante Résidente d'ONU Femmes en RDC a remercié et salué l'engagement du Canada pour l'égalité des sexes. Elle a confirmé : « le respect des droits et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sont essentiels pour leur pleine participation au développement durable de la RDC.»

Dr Achu Lordfred, Conseiller technique en santé de la reproduction, délégué du Représentant pays d'UNFPA a rajouté : « Le respect des droits des femmes et filles et plus particulièrement les droits aux services de santé reproductive est crucial pour le développement de la société. Nos sincères remerciements au Canada qui a accepté de financer ce projet. ».

Son Excellence Monsieur Félicien Tshisekedi, Ministre de la Santé du Kasaï Central, a conclu : « J'exprime ma sincère gratitude aux organisateurs et à nos partenaires particulièrement le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), ONU Femmes, et l'Ambassade de Canada en RDC qui a financé ce projet dans le cadre du partenariat et de la coopération bilatérale entre la RDC et le Canada. »

Depuis 1968, la Coopération Canadienne réunit les organismes du secteur du développement international et de l'assistance humanitaire. Nous amplifions le travail de ces groupes en rassemblant les leaders du secteur, influençant les politiques et développant les capacités. De concert avec nos partenaires du Canada et du monde entier, nous construisons un monde plus juste, sécuritaire et durable pour tous.

ONU Femmes est l'agence des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, ONU Femmes a été créée pour accélérer l'amélioration de la condition des femmes et pour répondre à leurs besoins dans le monde entier et en République Démocratique du Congo. africa.unwomen.org

UNFPA est l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Sa mission est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et chaque adolescent jouit de son plein potential.www.unfpa.org