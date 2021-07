Congo-Kinshasa: Toujours proches de nécessiteux/La Fondation "Eternel est mon berger" de Maman Yvette Mbuyi vole au secours de l'orphelinat "Maison de l'espoir"

"L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien", une exhortation de la Fondation "Eternel est mon berger" de Maman Yvette Mbuyi aux pensionnaires de l'orphelinat "Maison de l'espoir" situé dans la commune de N'djili. Dans sa vision, l'initiatrice de FEMB dit de toujours intervenir au bénéfice des nécessiteux.

«On tue le serpent avec le bâton que l'on a entre les mains. Si on attend aller chercher une machette ailleurs, on risquera de faire fuir ce serpent et de rater de le tuer», répète-t-elle, toujours pour juste dire que l'on ne peut pas attendre avoir beaucoup de moyens pour aider. Une équipe de cette organisation conduite par son administrateur chargé des missions a visité cet orphelinat avec une gibecière garnie de quelques produits de première nécessité pour soutenir l'action menées en faveur de ces enfants qui y sont hébergés et encadrés.

C'est dans ses prérogatives d'aider que la Fondation "Eternel est mon berger" (Eternal my Shepherd Foundation) appartenant à Maman Yvette Mbuyi a fait une descente avec ses membres, le 7 juillet, à l'orphelinat "Maison de l'espoir", situé sur l'avenue Mungwa, n°3 bis, quartier 7, dans la Commune de N'djili, vers la place Sainte Thérèse.

A l'occasion de cette visite aux pensionnaires de cette maison, l'équipe de la Fondation "Eternel est mon berger" (FEMB) n'y est pas allée les mains vides. Comme dans ses habitudes, elle a apporté dans sa gibecière, quelques produits de première nécessité dont les sacs de riz, de sucre, et de semoule, de sacs de lait ainsi que de braises (makala), des bidons d'huile de palme et d'huile végétale, de sacs d'haricots, des cartons de produits surgelés ainsi que des savons, des vêtements et des chaussures, etc. Outre ces biens, la Fondation a également apporté des sacs à mains pour les encadreurs et femmes de ménage qui s'occupent de ces enfants orphelins et/ou abandonnés.

En plus de ces colis, la Fondation chère à Maman Yvette Mbuyi et ses membres ont aussi apporté un message de réconfort à ces enfants pensionnaires de cet orphelinat ainsi qu'à leurs encadreurs. Ils les ont tous appelés à ne pas désespérer et à mettre leur espoir en Dieu, par son fils Jésus-Christ. Ils ont appuyé leur exhortation sur les Saintes écritures, Psaume 23 qui dit : « l'Eternel est mon berger, je ne manquerais de rien... ».

Ce geste n'a pas laissé les bénéficiaires sans mot. Les responsables de cette structure d'encadrement des enfants orphelins et abandonnés ont eu des mots justes pour dire merci à la Fondation, à ses membres et aussi à son initiatrice, Maman Yvette Mbuyi. Ils ont déclaré que ce don est un grand soulagement tant sur le plan matériel que moral. Ce don permet d'assurer des semaines de ration à ces enfants.

Ce geste posé en faveur de l'orphelinat Maison de l'espoir, note-t-on, vient après plusieurs autres réalisés dans des hôpitaux de Kinshasa de la part de la Fondation "Eternel est mon berger" et de son initiatrice, Maman Yvette Mbuyi. Il s'agit particulièrement du service de Néonatalogie de la Clinique Bondeko, qui a été visité il y a quelques années ainsi que du service de Médecine interne de l'hôpital Saint Joseph. Sous l'impulsion de sa fondatrice, Eternal My Shepherd Foundation of Mum Yvette est également intervenue en faveur des cellules des jeunes enfants, à la prison centrale de Makala, etc.