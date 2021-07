Afrique: La CPLP est fondamentale pour mobiliser le soutien au Mozambique

Malabo — L'ancien secrétaire exécutif de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Murade Murargy a défendu ce mercredi 14, à Malabo (Guinée équatoriale), le rôle de l'organisation dans la mobilisation du soutien international contre les violences armées dans la province de Cabo Delgado, nord du Mozambique.

Les attaques armées sont un obstacle au développement du Mozambique et un facteur de déstabilisation dans toute l'Afrique australe, a-t-il indiqué.

Des groupes armés terrorisent Cabo Delgado depuis 2017, avec quelques attaques revendiquées par le groupe « djihadiste » État islamique, dans une vague de violence qui a déjà fait plus de 2 800 morts, selon le projet d'enregistrement des conflits de l'ACLED, et 732 000 personnes déplacées, selon à l'ONU.

En revanche, il a suggéré que l'organisation soit au service des populations, sous peine de la rendre "moins importante", si elle continue à n'appartenir qu'aux "gouvernements".

« Nous voulons une CPLP plus active, plus respectée et que les citoyens sentent qu'ils ont une organisation qui les sert et pas seulement les gouvernements », a déclaré le mozambicain Murade Murargy.

Pour cela, a-t-il poursuivi, les États membres de la CPLP devraient intensifier la coopération dans les domaines ayant un impact direct sur la vie des populations, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, les nouvelles technologies, la science, le tourisme, les affaires et les investissements.

« Construire un avenir commun dans le cadre de la CPLP implique que nous transformions les ressources dont nous disposons en biens qui nous permettent de réduire la pauvreté, la pauvreté absolue et la faim » afin que les peuples sentent que « la CPLP existe pour nous, pas seulement pour les gouvernements", a-t-il noté.

Selon lui, la langue, première caractéristique de l'union de la CPLP, doit être transformée en un atout économique au profit des citoyens de l'organisation et ne pas se limiter à une valeur émotionnelle, car « les peuples ne mangent pas de langue ».

"Les Portugais ont une valeur économique qui permet des partenariats et des accords, elle a cette valeur économique qu'on ne peut pas oublier", a indiqué Murade Murargy.

En plus d'avoir été secrétaire exécutive de la CPLP entre 2012 et 2016, Murade Murargy est actuellement conseiller auprès du gouvernement de Guinée équatoriale pour les affaires des pays de langue portugaise.

L'ancien secrétaire exécutif de la CPLP a soutenu que la vitalité de l'organisation subit également une plus grande intensité dans les domaines où les États membres coopèrent déjà, à travers les différents plans stratégiques en place, tels que la lutte contre le travail des enfants et la promotion de l'égalité des sexes.

La coopération dans le domaine de l'économie maritime, a-t-il poursuivi, a également un grand potentiel de croissance, étant donné que tous les pays de l'organisation sont baignés par les océans.

« Si nous agissons ensemble, exploitons les ressources » la CPLP peut en profiter, mais « il faut pour cela qu'il y ait des ressources financières ».

L'Angola a l'opportunité de définir un nouvel agenda pour la CPLP, transformant l'organisation en un instrument de résolution des problèmes de la population, à travers le pari que le pays a déjà annoncé pour sa prochaine présidence tournante : la coopération économique et commerciale.

"La présidence tournante de l'Angola, pour moi, ouvre beaucoup d'espoirs et d'attentes pour la renaissance d'une nouvelle CPLP qui se rapproche de plus en plus de ses citoyens", a-t-il souligné.

Cette option, a-t-il ajouté, aura le pouvoir de mobiliser et d'impliquer le monde des affaires dans le projet de la CPLP, ce qui se traduira par des bénéfices pour les populations.