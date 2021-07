Angola: Le Gouvernement soutient les filles et jeunes femmes avec des bourses

Luanda — Le Gouvernement a annoncé, mardi, l'attribution de bourses d'un montant de 200 dollars US par mois comme incitation à la rétention, dans le système d'éducation et d'apprentissage, des filles et des jeunes femmes issues des groupes vulnérables.

Avec cette initiative, le Gouvernement entend garantir un accès égal à une éducation de qualité pour tous les Angolais.

Selon le directeur du Cabinet du personnel du Président, Edson Barreto, qui s'exprimait lors de la présentation du Rapport National Volontaire sur les Objectifs de Développement Durable, l'amélioration de la qualité du processus d'enseignement et d'éducation est une priorité pour l'Exécutif, car elle permet de réaliser des ODD 4 et 8.

A cet effet, a-t-il ajouté, des mesures et des politiques sont mises en œuvre qui visent à élever la qualité d'enseignement et le niveau de connaissance de la population, ainsi que le niveau de scolarité des jeunes, en leur offrant des opportunités de formation technique afin d'augmenter le taux d'employabilité et par conséquent générer des revenus pour les familles.

Edson Barreto a rappelé que l'Exécutif s'est engagé à promouvoir l'égalité d'accès à une éducation de qualité pour tous les jeunes, une détermination évidente dans la stratégie de développement à long terme « Angola 2025 ».

Toujours dans le cadre du projet de redynamisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il a mentionné que des projets sont en cours visant à renforcer les capacités institutionnelles, avec la création de bacheliers en construction civile, électromécanique, maintenance des machines et moteurs, réfrigération et climatisation et métallo-mécanique, à la Faculté d'ingénierie de l'Université Agostinho Neto et à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED) de Luanda.

Soit dit en passant, la ministre d'État chargée du secteur social, Carolina Ceruqueira, a souligné qu'au cours de la période 2015/2021, le taux d'achèvement de l'enseignement primaire est supérieur à 97 pour cent, alors qu'il existe une différence dans l'enseignement secondaire, avec 57,9 pour cent de garçons contre 44 pour cent des filles.

« Au cours de l'année scolaire 2021, le taux d'achèvement a augmenté pour les deux sexes, avec 69,7 % pour les filles et 79,9 % pour les garçons. Au deuxième cycle de l'enseignement secondaire, les données pour 2015 font état d'un taux de 14,9% pour les filles et de 20% pour les garçons", a renforcé la ministre.

Indicateurs de santé

Dans le secteur de la santé, les indicateurs montrent qu'au 1er trimestre 2021, 60% de la population a bénéficié des services de santé de base. Entre 2000 et 2019, l'espérance de vie moyenne des Angolais a augmenté de 42 à 61 ans.

Entre 2015 et 2019, l'Angola est passé de 1 médecin et 1 infirmier à plus de 1 médecin et plus de 10 infirmiers pour 10 000 habitants.

Carolina Cerqueira a également rappelé l'embauche de 7 000 professionnels de santé en 2020, portant le nombre de personnels à 77 419, dont des médecins, des infirmiers, des techniciens de diagnostic, des techniciens de régime général et de soutien hospitalier.

La même année, selon la ministre, le secteur a enregistré 5 581 nouveaux lits, renforçant la capacité d'hospitalisation dans les unités sanitaires, assurant la quarantaine et le traitement des patients infectés du Covid-19.

La gouvernante a pointé du doigt la construction de six hôpitaux de Covid-19 et d'autres établissements de santé dans le pays.

Elle a souligné que le paludisme était le principal problème de santé, dont le combat passe par le Programme national de lutte contre la malaria, qui a le soutien des États-Unis d'Amérique, à travers le projet « Santé pour tous » (HFA).

Parmi les actions promues, elle a également souligné la campagne « Nascer Livre para Brilhar » (Naître libre pour briller), visant à réduire la transmission du virus VIH de la mère à l'enfant, en augmentant la mobilisation et la couverture du dépistage du VIH chez les femmes enceintes.

Entre 2019 et 2020, il est passé de 46 % à 62 % et a permis un accès accru au traitement antirétroviral, qui est passé de 36 % en 2018 à 71 % en 2020.

De l'avis du ministre, l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes sont intrinsèques et constituent la base du développement durable.

Les données pour 2019 indiquent que 24 586 femmes ont été incluses sur le marché du travail formel et 107 312 femmes ont été formées dans divers cours professionnels.

Pour la ministre, les chiffres sont révélateurs, puisque sur les 231 indicateurs des ODD il a été possible d'identifier des informations sur 191 indicateurs dans les actions et initiatives du Gouvernement, soit une moyenne de plus de 82% d'alignement entre le Plan National de Développement 2018 /2022 et l'Agenda 2030.

En 2020, une plateforme de suivi de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable a été créée, avec la participation de différents acteurs et partenaires du Gouvernement et du système des Nations Unies.