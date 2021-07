Angola: Des chefs religieux appellent les partis au dialogue

Luanda — Les chefs religieux des Églises catholique et méthodiste unie, ont appelé, mardi, à Luanda, les partis politiques à promouvoir le dialogue et à résoudre les problèmes qui affligent le plus les communautés.

L'archevêque de Luanda, Dom Filomeno Vieiras Dias, et l'évêque de l'Église Méthodiste Unie, Gaspar João Domingos, ont lancé cet appel en recevant, lors de visites séparées, le premier secrétaire provincial de Luanda du MPLA, Bento Bento, dans le cadre de leur programme de rencontres avec les responsables d'institutions et d'associations religieuses.

Mgr Filomeno Vieiras Dias a reconnu la pertinence de la visite, car elle permet de partager des idées et des conseils, dans le sens de promouvoir le dialogue avec les communautés.

« Nous exprimons, une fois de plus, l'importance des habitants de la ville pour converser, dialoguer, échanger des idées sur la communauté et l'église est disponible pour dialoguer avec les différents acteurs sociaux », a indiqué l'archevêque de Luanda.

Il a reconnu l'engagement du parti au pouvoir à répondre et à résoudre les problèmes qui affligent les communautés.

À son tour, Gaspar João Domingos a défendu que quiconque se propose de gouverner doit « savoir écouter les clameurs de la communauté et résoudre les problèmes qui affligent le plus la population ».

"Beaucoup préfèrent penser qu'ils se suffisent à eux-mêmes, dans l'approche des problèmes de tous, alors nous attirons l'attention sur le fait qu'il est absolument nécessaire d'écouter davantage le peuple, car le cri du peuple parvient à Dieu", a souligné l'évêque de l'Église Méthodiste Unie.

Le premier secrétaire du MPLA, à Luanda, Bento Bento, a reconnu l'importance des visites effectuées, disant qu'elles servaient à écouter des conseils, à rechercher des bénédictions, afin que le travail puisse porter des fruits et des résultats positifs.

Il a reconnu avoir quitté les réunions avec "plus de capacité d'écoute, de dialogue, en aidant bien, en donnant le meilleur de nous-mêmes pour que notre institution partisane soit plus forte, servant mieux Luanda et du pays".