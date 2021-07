Angola: Des universités appelées à élargir leurs relations de coopération

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a conseillé mardi, à Luanda, aux universités du pays d'élargir et d'approfondir les relations de coopération avec les meilleurs homologues du monde, dans divers domaines de la connaissance.

Manuel Nunes Júnior, qui parlait de la vision de l'Exécutif sur le rôle de l'enseignement de l'ingénierie dans le développement durable du pays, s'est dit conscient de l'énorme distance séparant l'Angola, en termes de connaissances scientifiques et technologiques, des pays les plus avancés du monde, par conséquent, il faut être rapide et efficace dans la prise de mesures, afin que « cette distance diminue ou disparaisse ».

Dans le cadre de la première rencontre nationale sur la formation des ingénieurs en Angola, le gouvernant a souligné que le défi pour les pays en développement est de tirer le meilleur parti des connaissances de la société, afin qu'ils puissent rejoindre l'équipe des gagnants du processus de mondialisation dans lequel ils sont insérés.

Il a indiqué que l'Exécutif veut construire une société juste, équitable et développée en Angola, du point de vue culturel, scientifique et technologique, dans laquelle la faim et la pauvreté sont éradiquées, sur la base de l'égalité des chances pour tous les citoyens, mettant l'accent sur le développement humain et la justice dans la répartition du revenu national.

Il a rappelé que ce qui fait la différence, ce sont des facteurs tels que l'intelligence des solutions et la technologie moderne, basée sur des connaissances scientifiques très complexes, ayant défendu la prise de mesures fermes, courageuses et soutenues, sans craindre que certaines ne soient pas agréables.

Le responsable a poursuivi que la transition d'une économie qui exporte des ressources extractives brutes, telles que le pétrole et les diamants, à une économie qui exporte des sous-produits, des biens finaux et intermédiaires, doit avoir une forte valeur ajoutée nationale.

A cet effet, a-t-il ajouté, des investissements sont réalisés dans le développement du capital humain du pays, en vue d'augmenter la productivité des entreprises et leur capacité d'innovation, les rendant de plus en plus compétitives et capables de se mesurer à leurs homologues africaines et dans le monde entier.

A l'occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo, a dit que l'Exécutif est chargé de créer les conditions pour la mise en œuvre de la stratégie de politique d'éducation et d'enseignement supérieur, à travers l'exécution de programmes et de projets du Programme de Développement National (PND) 2018-22.

Il a estimé qu'il était essentiel d'impliquer de multiples partenaires de la société civile dans l'effort conjoint pour le développement de l'Angola, avec l'éducation et l'enseignement comme pierres angulaires.

Le gouvernant a précisé que les universités et autres établissements d'enseignement supérieur sont également appelés à promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable, à travers leur rôle dans la formation humaine, la production de connaissances et l'innovation.

Promue par les Ministères de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation et de l'Éducation, par l'Ordre des Ingénieurs d'Angola et par l'Unité de Gestion Technique du Plan National de Formation du Personnel du Bureau du Personnel du Président de la République, en collaboration avec UNESCO, la rencontre sur l'ingénierie dure deux jours.

Les participants analysent les caractéristiques de l'enseignement et de la formation en ingénierie en Angola, les besoins des professionnels du domaine pour le développement durable de la société angolaise, le partage d'expériences pour concevoir des solutions adéquates pour les différentes réalités académiques du pays, ainsi que la promotion de la réflexion et du débat autour du rapport de l'UNESCO sur la formation des ingénieurs en Angola.