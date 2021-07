Ile Maurice: Le ministre des Affaires étrangères intervient dans la conférence ministérielle virtuelle du MNA

communiqué de presse

Le ministre des Affaires étrangères, M. Alan Ganoo, a appelé le Mouvement des non-alignés (MNA) à plaider en faveur du renforcement du système de santé international, pour une meilleure distribution des vaccins et un transfert rapide de technologie. Cela dans le sillage de la pandémie de COVID-19.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, Ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, a lancé cet appel dans une déclaration diffusée hier, lors de la Conférence ministérielle virtuelle du MNA.

Le Chef de la diplomatie mauricienne a évoqué des défis clés, notamment la pandémie de COVID-19 qui, a-t-il souligné, est un rappel de notre vulnérabilité aux nouveaux dangers. Selon lui, il est essentiel que les membres du MNA accélèrent leurs efforts collectifs sur tous les fronts pour ramener une certaine normalité dans nos sociétés.

Par ailleurs, le ministre s'est attardé sur la question de la décolonisation inachevée, et a évoqué les luttes de notre pays concernant l'archipel des Chagos ainsi que la délimitation maritime entre Maurice et les Maldives. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien continu du MNA en ce qui concerne ces questions.

Il a déploré qu'en dépit de la décision de l'International Court of Justice et de l'International Tribunal for the Law of the Sea, le Royaume-Uni continue d'occuper illégalement l'archipel des Chagos. Il a appelé les membres du MNA à dénoncer la position prise par le Royaume-Uni et à soutenir Maurice dans la contestation de l'adhésion du Royaume-Uni dans tous les forums et organisations régionales où le Royaume-Uni prétend représenter l'archipel des Chagos.

Le ministre Alan Ganoo a également souligné que la lutte du peuple palestinien reste au cœur de l'agenda du MNA. Il a appelé le Mouvement à poursuivre son plaidoyer et à jouer un rôle proactif dans la recherche d'une solution durable à ce conflit.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité internationales.

En outre, le ministre a réitéré le soutien de Maurice à la Déclaration politique du Mouvement.

Conférence ministérielle virtuelle du MNA

La Conférence ministérielle virtuelle du MNA s'étend sur deux jours. Le thème de cette année est « Le Mouvement des non-alignés au centre des efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux »