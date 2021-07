Madagascar: Eclairage public - Les maires signent la convention de dotation en kits

Le Ministère de l'Énergie et des hydrocarbures met en œuvre des activités pour doter des localités à Madagascar en kits pour éclairage public des villes et axe routier en ville et autour des villes, avenue, ainsi que place publique, les routes nationales, communales et provinciales.

La région Boeny figure parmi les villes bénéficiaires de ce projet de dotation d'éclairage public. La première vague de dotation a déjà été remis au début de ce mois de juillet.

Un accord a été signé entre les récipiendaires, les maires des huit communes situées sur la RN4 et le Ministère par le biais de la Direction régionale de l'énergie et des hydrocarbures Boeny, représentée par Sylvie Vavizara, vendredi dernier.

« Le Ministère cède les kits au profit d'une ou plusieurs localités représentées par les récipiendaires qui réceptionnent le matériel. Les récipiendaires, quant à eux, s'engagent à réceptionner les kits et à signer les documents pour constituer les pièces justificatives », a déclaré le Directeur régional.

L'acheminement des matériels jusqu'aux localités-destinataires finales est en charge des Communes concernées. L'accord stipule que les kits soient installés aux emplacements exacts. Les maires doivent préciser leur emplacement dans l'accord en annexe.

Un rapport d'installation des kits pour éclairage public avec photos est également exigé dans la convention. De même, ils doivent assurer que des dispositions adéquates soient prises pour pérenniser le bon fonctionnement des kits pour éclairage public «Ce n'est pas seulement un éclairage et lumière mais c'est une lutte contre l'insécurité et la sécurité contre d'éventuels accidents. Ces lampadaires seront utilisés pour éclairer la route et permet à améliorer la circulation sur la nationale», a déclaré le Secrétaire général de la région Boeny.

Les huit communes se trouvant sur la RN 4 bénéficiaires sont Belobaka, Ambalakida, Andranofasika, Andranomamy, Ambondromamy, Marosakoa, Tsaramandroso et Ankazomborona. Les maires ont sollicité à ce que la fourniture d'éclairage public soit étendue dans tous les fokontany de leurs communes et non seulement sur la RN4.