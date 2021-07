Madagascar: Diana - Concerts et spectacles à haut risque

Depuis le début de la crise sanitaire, les concerts et spectacles musicaux ont été à l'arrêt. Le gouvernement vient de décider l'autorisation de rassemblement de moins de quatre cents personnes. Une condition difficile à respecter.

Pour la région Diana, l'arrêté préfectoral pris au niveau du CRCO Diana en outre confirmé les dispositions et dispositifs pris pour éviter une éventuelle propagation de la pandémie de Covid-19.

Cependant , la réalité a révélé autrement car après la célébration de la fête nationale, divers événements artistiques commencent à reprendre pour rassembler de nombreux spectateurs dans les districts et communes de la région Diana. Artistes, événementiels et spectateurs en ont profité un peu après le désert qu'ils ont dû traverser. Visiblement, ils ont tous l'envie de retrouver la vie d'avant le coronavirus, de redécouvrir le plaisir oublié d'assister à un concert, de se plonger au milieu d'une foule de spectateurs et simplement savourer l'instant. Mention particulière pour le groupe Wawa qui a animé, pendant le weekend, une soirée dansante à l'Aero l'hôtel et un gala Morengy à plage de Ramena...

Malheureusement, malgré les circonstances qui se présentent, malgré le contexte sanitaire, beaucoup ont totalement oublié les mesures qui s'imposent, la distanciation, le placement...

Chaotique

Les recommandations officielles sont jugées « inapplicables » par certains organisateurs de fête. De leur côté, ni les responsables du comité régional de coordination opérationnel ,ni les forces de l'ordre connus par la fameuse opération cache bouche ne semblent être devenus aux aguets. Bref, c'était le relâchement total.

Selon les organisateurs, les difficultés financières dues au long confinement les ont poussés à reprendre l'organisation des événements . Cela fait presque un an qu'il n'y a pas eu de grand spectacle dans la région, donc tout le monde dit que la situation était chaotique. Des festivals d'une grande envergure, qui ont fait la renommée des districts comme Donia et Sômarôho à Nosy Be et Sôrogno Ambanja ont perdu une ou deux éditions.

«Les musiciens sont en grandes difficultés , le groupe était donc dans l'obligation d'organiser une tournée pour résoudre leurs problèmes», a déclaré Rajerison, l'un des organisateurs du groupe Wawa, qui est actuellement en tournée dans le Nord. Les organisateurs de combat traditionnel « morengy » sont également de même avis avec ce dernier car ce sont les combats des « fagnorolahy » (combattants) qui font de l'argent. Certains d'entre eux ont des familles à nourrir , sans parler des différentes charges à payer.

Quant aux maisons de fête et lieux festifs , ils s'inquiètent des nombreuses charges qu'elles doivent payer, que ce soit l'électricité, les impôts, ou le salaire du personnel, alors le retour du spectacle est comme une manne providentielle qui leur tombe du ciel, sans penser à la conséquence désastreuse de la pandémie.

Cas similaire pour la municipalité qui a partagé l'idée de cette reprise. Les responsables ont révélé que leurs revenus avaient fortement diminué durant l'arrêt de longs mois , car la présence de ces manifestations culturelles génère des revenus pour elle ...