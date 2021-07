Sénégal: Partenariat entre l'Onpn et l'Ancmu - 668 pupilles enrôlées dans les mutuelles de santé

L'Office national des pupilles de la nation (ONPN) et l'Agence nationale pour la Couverture maladie universelle (ANCMU) ont signé un partenariat hier, mardi 13 juillet. Au terme de cet accord scellé par les deux structures ce sont 668 pupilles de la nation sui seront enrôlées dans les mutuelles de santé, pour une couverture maladie.

La cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'Office national des pupilles de la nation (ONPN) et l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle (ANACMU) s'est déroulé hier, mardi 13 juillet dans un hôtel de la place. Mis en place en 2011, l'ONPN veille à l'éducation, à l'accès aux soins sanitaires, au développement et au bien-être des orphelins déclarés pupilles de la nation, conformément à la loi 2006-39 du 21 novembre 2006 instituant ce statut. Au titre de la prise en charge sanitaire, une couverture maladie est déjà fournie par l'ONPN, à travers l'enrôlement de 668 pupilles dans les mutuelles de santé, soit un taux de couverture 69,22% ; des pupilles réparties entre Ziguinchor, Saint-Louis, Bétenty et Dakar.

En outre l'ONPN assure une prise en charge totale des frais médicaux liés aux pathologies non couvertes par les mutuelles de santé. L'Office national des pupilles de la nation, en partenariat avec l'Agence nationale de la Couverture maladie universelle, va procéder à la généralisation de la couverture maladie des pupilles de la nation. Conclu pour une période initiale de trois (03) ans, ce partenariat vise à favoriser l'accès des pupilles de la nation et de leurs familles aux mutuelles de santé et d'être appuyé en régime d'assurance maladie.

Dans ce partenariat, les parties s'engagent conjointement à favoriser la concertation, la collaboration et l'échange sur toutes les questions d'intérêt commun , identifier être censer les pupilles et leurs familles non pris en charge par la CMU pour leur enrôlement, assurer la couverture du risque maladie des pupilles de la nation et faciliter l'accès aux soins de santé des orphelins suivis par l'ONPN et leurs familles.

Le docteur Bocar Mamadou Daff, directeur général de l'ANCMU, a annoncé l'enrôlement de 965 pupilles au directeur général de l'ONPN, docteur Mamadou Saliou Diallo.

Le docteur Daff a rassuré et réitéré son engagement dans l'accompagnement de ce projet. «Je tiens à vous assurer de l'engagement de l'Agence pour la Couverture maladie universelle à vous accompagner dans ce processus d'enrôlement des pupilles au niveau des mutuelles de santé», a déclaré le docteur Daff.