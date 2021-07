Congo-Brazzaville: Fonction publique - Le processus d'informatisation du fichier du personnel amorcé

Le directeur de cabinet du ministre en charge de la Fonction publique, Christian Aboké-Ndza, a réceptionné le 13 juillet à Brazzaville le premier lot du matériel informatique destiné à la modernisation de l'administration publique.

Composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs et de scanners, ce matériel a été remis par le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp), fruit du partenariat entre le Congo et la Banque mondiale. Remettant un échantillon d'équipements au directeur de cabinet, le coordonnateur du Prisp, Ferdinand Doukaga Kwanda, a indiqué que le but est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents et cadres du ministère de la Fonction publique.

« En plus de cette opération qui rentre dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, il y a d'autres activités qui sont prévues en vue de recevoir un puissant logiciel appelé le Sighre. Ce logiciel intégrateur permettra, dans un seul fichier, la gestion du personnel de la Fonction publique, leurs salaires et les pensions », a-t-il annoncé, précisant que tout est en train d'être mis en œuvre pour le fonctionnement et l'utilisation du Sighre.

Se félicitant de l'appui du groupe de la Banque mondiale, le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a rappelé que ce premier lot intègre un long processus qui aboutira à la mise en place effective du Système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat (Sighre). Selon Christian Aboké-Ndza, l'informatisation de l'administration publique va aboutir à la gestion automatisée des carrières des agents civils de l'Etat et à l'automatisation de la retraite.

« Le gros lot sera livré prochainement. Nous avons eu à visiter les travaux de câblage qui sont réalisés au niveau de l'inspection générale des services administratifs et de la direction générale de la fonction publique pour qu'il y ait interconnexion de tous les domaines d'activités du ministère. Le but étant de permettre la gestion des carrières des agents civils de l'Etat conformément à la loi. C'est le volet technique et opérationnel de la matérialisation de cette disposition législative », a-t-il déclaré, garantissant les donateurs que ce matériel sera utilisé à bon escient.

En effet, cette délégation mixte (ministère-Prisp) a pu se rendre compte des conditions dans lesquelles les cadres et agents de ce département travaillent. Ces derniers sont confrontés, entre autres, au problème d'électricité et à la vétusté des toitures. La directrice générale de la fonction publique, Joséphine Bomandouki-Olingou Pourou, pense que l'informatisation de cette administration sera la bienvenue. « Après le recensement, il reste maintenant l'enrôlement biométrique pour mettre en place le Sighre. Donc, ce système va nous apporter beaucoup de choses surtout dans le suivi de la carrière des fonctionnaires parce qu'actuellement on ne peut pas parler de retraite automatique étant donné que nous travaillons encore manuellement. Lorsqu'un agent est admis à faire valoir ses droits à la retraite, il doit attendre sa dernière promotion », s'est-elle réjouie.