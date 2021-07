Sénégal: Lutte contre la violence dans les espaces d'apprentissage, l'homosexualité, 3ème vague de Covid-19... - Les exigences du Csnu du Sudes

Dans un communiqué qui nous est parvenu hier, mardi 13 juillet suite à sa rencontre tenue le 10 juillet dernier, en présence des Entités autonomes du SUDES/EPE, SUDES/EMSG, SUDES/ETFP, SUDES/ESR, SUDES/EP, SUDES/Ainés, de même que les Conseils syndicaux départementaux, le Conseil Syndical national unitaire du SUDES (CSNU) a condamné la violence dans l'espace scolaire et universitaire. Il a également exigé du gouvernement le respect de certaines revendications et l'a invité à prendre des mesures face à la montée des contaminations liées à la covid-19

Le Conseil syndical national unitaire du SUDES (CSNU) condamne la violence dans les espaces d'apprentissage et de formation, «particulièrement celles dirigées contre des enseignants par des apprenants». «Le CSNU du SUDES interpelle tous les acteurs de l'éducation, notamment l'Etat pour de fortes solutions concertées à cette grave situation de crise qu'il faut stopper et éradiquer à la racine au plus vite», rapporte la note.

Dans le document, le CSNU dit condamner «avec fermeté toutes les tentatives plus ou moins déguisées de banalisation de l'homosexualité dans le pays». «A cet égard, il invite la communauté nationale à demeurer unie et vigilante dans le combat contre toutes les tentatives des puissants lobbies internes et externes de légalisation et de promotion de pratiques contre nature aux antipodes des valeurs religieuses et socio-culturelles fondamentales de la société sénégalaise», renseigne le document.

Concernant les revendications syndicales, le CSNU du SUDES exige du gouvernement quelques points. Il s'agit de la «mise en place diligente du dispositif pour la dématérialisation de la gestion des carrières dans la Fonction publique pour mettre définitivement fin aux lenteurs administratives», du «dégel sans délai des prêts DMC et la négociation d'une convention d'externalisation en relation avec les banques», de «l'ouverture de larges concertations et de négociations sur le sort injuste réservé aux agents décisionnaires de la Fonction publique consacré par la loi 61-33 qu'il importe de modifier à cet effet» et de «l'ouverture de négociations inclusives (avec les centrales syndicales) pour la révision du système indemnitaire et de rémunération dans la Fonction publique».

Toutefois, le «SUDES salue l'initiative de préparation des prochaines commissions d'avancement des agents de l'Etat entreprise par le Ministère de la Fonction publique» et «se félicite de l'accord de principe des syndicats de l'USEQ de constituer des listes unitaires pour ces élections professionnelles». Non sans les «encourager à la réalisation d'un tel projet qui s'inscrit dans la logique des objectifs fondamentaux de l'USEQ». Face à la hausse des contaminations liées à la covid-19, le CSNU du SUDES n'a pas manqué d'exhorter les «autorités compétentes à divers niveaux, à tout mettre en œuvre, pour que les examens scolaires continuent de se dérouler dans les meilleures conditions possibles dans le contexte d'hivernage et de recrudescence de la pandémie de COVID 19 dans le pays».

«Au demeurant, le CSNU invite le Gouvernement à agir au plus vite contre la dangereuse et fulgurante montée en cours de la 3e vague de COVID19, pour préserver la santé des populations et créer les conditions pour le succès de toute politique de relance économique. Dans cette perspective, le SUDES exhorte tous les enseignants (es) et les populations en général, à se faire vacciner massivement pour ralentir puis freiner la circulation du virus SARS-COV2 et ses très dangereux variants», rapporte le document.

Le CSNU qui a adopté l'agenda des instances préparatoires du 15e congrès ordinaire du SUDES, prévu les 28 et 29 Décembre 2021 à Dakar. Selon le document, «dans cette perspective, il invite la direction nationale, les responsables à d'autres niveaux, les militants et les militantes, à travailler pour la mobilisation et une réflexion collective féconde, pour faire de ce congrès, une étape importante dans la consolidation des réformes structurelles entreprises et celle de l'unité et de la cohésion du SUDES pour faire face avec succès à tous les défis du futur».