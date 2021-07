Sénégal: Retour en France du défenseur lateral des Lions - Arial Mendy, s'engage avec le promu clermont

En provenance du Servette Genève (Suisse), Arial Mendy (26 ans) a effectué son retour en France. Recruté par Clermont, promu en Ligue 1, le latéral gauche international sénégalais s'est engagé jusqu'en 2023

Arial Mendy est la première recrue du Clermont Foot 63 version Ligue 1. Le latéral gauche international sénégalais (1m80), en provenance du Servette Genève, s'est engagé jusqu'en 2023. Sur le site Clermont foot, le défenseur des Lions n'a pas manqué d'afficher sa fierté et son espoir de faire une belle saison avec les promus en Ligue 1. «Je suis très content de rejoindre le Clermont Foot 63, et fier de rejoindre cette famille. J'ai hâte de commencer avec mes coéquipiers. J'espère qu'on fera une belle saison, qu'on atteindra les projets du club et qu'on fera plaisir aux supporters», a t-il confié le natif de Ziguinchor en Casamance.

Formé au Diambars FC, Arial Mendy rappelle le site du club a été vice-champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe de la Ligue sénégalaise avec Diambars. Il a également remporté avec l'équipe nationale, le tournoi des Jeux Africains avec les Espoirs du Sénégal. A ce jour, il totalise 4 sélections avec la sélection A. Arial Mendy a rejoint la France à l'été 2018 à l'âge de 24 ans, pour s'engager en faveur du Racing Club de Lens.

Avec les Sang et Or, il a découvert la Ligue 2 - BKT avant d'être prêté à l'US Orléans, au mercato d'hiver 2020. Transféré en Suisse à l'été 2020, ajoute le même site, le latéral gauche des Lions a disputé 23 matchs de Super League la saison passée, ainsi que 2 matchs (1 but) de qualification en Europa League face à Ruzomberok (Slovaquie) et au Stade de Reims.