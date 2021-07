Sénégal: Programme des 100.000 logements - Les membres du guichet unique installés, hier mardi

Pour matérialiser l'accès aux logements sociaux aux sénégalais d'ici et de la diaspora, à travers le programme des 100.000 logements, les membres du Guichet Unique ont été installés hier, mardi 13 juillet 2021, par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et celui de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow. Le Guichet Unique est une plateforme qui permet de simplifier et de raccourcir les procédures d'obtention de documents et actes administratifs nécessaires pour la réalisation du projet 100.000 logements.

Le lancement des travaux du Guichet Unique pour le projet des 100.000 logements de l'Etat du Sénégal a été effectué hier, mardi 13 juillet 2021, par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et celui de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow. Un projet phare du gouvernement qui s'étend sur 5 ans, à travers le PAP2A (Plan d'Actions Prioritaires Ajustés et Accélérés), pour permettre aux sénégalais d'accéder à un logement social approprié. Il s'agit là, avec le Guichet Unique, de simplifier et de raccourcir les procédures d'obtention de documents et actes administratifs nécessaires, à travers une plateforme, pour la réalisation du programme des 100.000 logements.

De manière plus concrète, il s'agit de faciliter l'accès aux logements aux Sénégalais d'ici et de la diaspora, avec une délivrance gratuite du foncier aux promoteurs immobiliers, à travers la Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU), des autorisations de construction, des certificats de conformité de construction, le Régime Fiscal et Douanier Dérogatoire pour bénéficier des exonérations fiscales et douanières. Mais également pour ce qui est du financement du projet, il y a le Fonds de l'Habitat Social (FHS), la Banque Mondiale et les autres banques.

Pour rester dans la logique de l'équité territoriale, à ce jour, selon Amadou Thiam de la Direction général de la Construction et de l'Habitat (DGCH), il y a aujourd'hui 250.000 inscrits sur la plateforme et 2000 logements sont en cours de construction à Bambilor, Fatick, Kaolack et Kébémer.

Et d'autres suivront comme à Matam, Diass, Diourbel, Kaffrine et Ziguinchor. «Cette belle dynamique va se poursuivre avec la réunion prochaine de la Commission d'Agrément et du Contrôle du respect des engagements chargés de statuer sur les demandes d'agréments des promoteurs engagés dans un programme de construction d'immeubles à usage de logements agréés par l'Etat», déclare Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre des Finances ajoute : «il en sera de même dans le domaine du financement du projet des 100.000 logements avec, in fine, un Plan d'actions triennal d'investissement prenant en compte l'accompagnement des prometteurs publics immobiliers, la redynamisation coopérative, le mécanisme innovant de financement tel que la location-vente, un autre mécanisme d'industrialisation de la construction, entre autres (... ) J'engage mes services compétents ainsi que l'ensemble des services impliqués dans le fonctionnement du Guichet Unique pour le projet 100.000 logements à participer activement au fonctionnement régulier des sections et antennes du Guichet Unique, au grand bénéfice des acteurs».

COMPOSITION DES SECTIONS DU GUICHET UNIQUE AU NIVEAU CENTRAL :

Section 1 en charge des procédures d'urbanisme, foncière, domaniales et cadastrales

Un représentant de la Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Architecture (DGUA), de la Direction Générale de la Construction Urbaine (DGCH), de la Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU), du Domaine, du Cadastre, de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), de l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes au Sénégal (AGEROUTE) etc.

SECTION 2 EN CHARGE DES AFFAIRES FISCALES ET DOUANIERES

Un représentant de la Direction General des Impôts et Domaines, Direction Générale de la Douane, de la Direction Générale de la Construction Urbaine (DGCH), du Fonds de l'Habitat Social (FHS), (le directeur général des Impôts et Domaines ou son représentant préside cette section).

AU NIVEAU DECENTRALISE

Des antennes régionales animées parles services centraux et déconcentrés concernés notamment par les gouverneurs