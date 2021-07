Sénégal: Mbirkelane / Bonne gouvernance et gestion des papiers administratifs - Plus de 70 chefs de village à l'école de l'état civil

L'organisation de défense et veille sur les droits humains "Amnesty International" en rapport avec la Préfecture de MBirkelane va terminer ce mercredi 14 juillet une formation de trois (3) jours en état civil.

Destinée à une population de plus de 70 chefs de village, cette formation a surtout un prétexte de corriger le péril en pièces d'état civil constaté sur le territoire national durant ces dernières années et à accroître la connaissance de cette catégorie d' «élus» locaux dans la gestion de ces papiers administratifs. Rien qu'en 2021, un effectif de plus de 7000 candidats a passé le concours d'entrée en sixième sans pièces d'état civil dans le département de MBirkelane.

Une situation très alarmante et fortement décriée par le service départemental de l'action sociale qui s'est déjà engagé à relever ce défi grâce à son partenariat avec l'Unicef dans le cadre d'un programme élargi à l'inscription à l'état civil ouvert à l'ensemble des collectivités. Pour cette raison majeure, l'arrivée d'Amnesty international est d'un apport considérable dans cette démarche, car, elle va non seulement appuyer le programme en cours, mais aussi agiter surtout la stratégie d'implication de ces chefs de village en mettant à leurs dispositions les outils nécessaires afin de rendre leur travail performant.

Ainsi, depuis l'année précédente, Amnesty International a ouvert cette campagne de sensibilisation à l'état civil sur le territoire national à travers des séminaires de formation pour les chefs de village. Et ceci, dans le but de renforcer leurs capacités aux inscriptions à l'état civil et les inciter surtout à mettre en jeu le rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans la vulgarisation de ce programme.