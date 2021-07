Cote d'Ivoire: Action sociale - Des vivres et non vivres au centre des grands brulés du Samu de Cocody

Le groupe éclat de gloire a fait don en vivres et non vivres au Centre des grands brûlés du Samu de Cocody sis au sein du Chu ce mardi 13 juillet 2021. Et ce, dans la dynamique de ses actions qui visent à accompagner les structures sanitaires, notamment le corps médical et le personnel administratif qui ont en charge des malades.

Ce don est composé de cartons de produits médicaux, de sardine, de compresseurs, etc. Pour un montant total de 1,5 million de FCfa. Cette action, selon Kouassi Casimir, journaliste, par ailleurs promoteur d'éclat de gloire, s'inscrit dans l'élan de solidarité et d'action sociale en faveur des démunis et des malades. Elle vise également à venir en aide aux défavorisés et à leur porter un peu de réconfort.

Il a profité de l'occasion pour exhorter les uns et les autres à leur emboîter le pas pour permettre aux malades et personnes défavorisées à survenir à leurs besoins.

Visiblement heureuse, Dr Vilasco Brigitte, directrice générale du Centre des grands brûlés du Samu de Cocody, a, au nom du personnel, remercié le donateur pour la belle initiative. Elle promet faire bon usage pour le bonheur de l'ensemble des administrés et en particulier des patients.

Il faut rappeler qu'éclat de gloire existe depuis 2017. Sa mission est de valoriser et de promouvoir le caractère sacré de la musique chrétienne et surtout œuvrer dans le social par des actions de bienfaisance en faveur de la population.