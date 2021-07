Afrique de l'Ouest: BRVM - L'optimisme des investisseurs pousse les principaux indices du marché à la hausse

Après les annonces de résultats financiers bénéficiaires de plusieurs sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'optimisme qui anime les investisseurs depuis le début de l'année continue de faire son effet et les principaux indices du marché ont terminé la semaine du 5 au 9 juillet 2021 à la hausse, selon la Revue hebdomadaire des marches éditée par la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities.

L'indice BRVM 10 gagne ainsi 0,67% à 130,95 points et le BRVM C prend 0,95% et termine la semaine à 161,37 points. Selon Impaxis Securities <>.

Au niveau sectoriel, les compartiments Transport (+7,35%), Autres secteurs (+5,97%) et Industrie (+4,95%) sont les plus performants. Seul le BRVM-Services publics à enregistré une baisse de 0,63% durant la semaine sous revue.

Toutefois, la SG note que l'évolution des titres reste mitigée avec 20 sociétés affichant des évolutions positives contre 19 en baisse.

Plusieurs annonces d'entreprise ont animé le marché à commencer par celle de la publication des résultats financiers pour le compte de l'exercice 2020 de la Société des Caoutchoucs du Grand-Béréby de Côte d'Ivoire (SOGB). La SOGB a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 9,22% et le résultat net de l'entreprise a également évolué en hausse de 70% comparé à 2019. De plus, la société prévoit de verser un dividende net par action de 250 FCFA en hausse par rapport à ces deux dernières années où ce dernier était de 126 FCFA. Le titre SOGB a déjà gagné 50,85% cette année.

En tête du TOP 5, SAFCA Côte d'Ivoire enregistre une hausse de 39,71%. Plus forte baisse du marché, la Compagnie ivoirienne d'électricité chute de 8,83%.

Le compartiment obligataire termine la semaine avec une valeur de transaction globale de 1,068 milliards FCFA pour un volume de 108 612 titres transigés. Le titre " TPCI 5,80% 2021-2028 " est le titre le plus négocié de la semaine et a concentré 92,90% d e la valeur des transactions. Au terme de la semaine sous revue, la capitalisation boursière s'est établie à 6 774,49 milliards FCFA contre 6 614,90 milliards FCFA à la fin de la semaine du vendredi 02 Juillet. Selon Impaxis Securities, cette hausse est principalement due à l'admission au compartiment des obligations des titres " TPCI 5,80% 2021-2028 " et " TPCI 5,90% 2021-2031 " pour une capitalisation de 165 milliards FCFA. La première cotation de ces titres a eu lieu ce mardi 6 juillet 2021.