Ile Maurice: Spoutnik V - Cafouillage au centre de vaccination à Castel: «Le vaccin ne se fait pas au choix»

Ils ont attendu longtemps et croyaient avoir parié sur le bon cheval mais ont dû finalement rentrer chez eux.

C'est le calvaire de plus d'une cinquantaine de personnes ce mercredi 14 juillet au nouveau centre de vaccination à Castel. Certains ont cru bien faire de se rendre au centre de vaccination dès 7 heures du matin mais ce n'est que vers 11 heures qu'un policier devait les informer qu'ils devaient s'enregistrer sur le site de l'Economic Development Board (EDB) pour avoir un rendez-vous et non venir sur place directement. Néanmoins, pour certaines personnes c'était l'incompréhension car ces derniers n'ont pas vu le centre de Castel figurer parmi les propositions de centre de quarantaine sur le site de l'EDB.

Contacté, le ministère de la Santé rappelle que le vaccin ne se fait pas au choix et que tout le monde doit obligatoirement s'enregistrer pour avoir un rendez-vous pour le vaccin et non se rendre sur place directement.

«Le centre de vaccination de Castel peut assurer 400 vaccins par jour mais la procédure n'a pas changé. Il faut toujours s'y rendre sur rendez-vous en s'enregistrant sur le site de l'EDB. Nul ne peut choisir le vaccin qu'il souhaite faire car c'est l'EDB qui décide, dépendant de la disponibilité des vaccins, pour attribuer un rendez-vous. Tous ceux qui veulent se faire vacciner doivent s'enregistrer». Voilà de quoi décevoir ceux qui ont attendu patiemment l'arrivée des vaccins Spoutnik V.

Rappelons qu'un nouveau centre de vaccination a ouvert ses portes à Castel le lundi 12 juillet et que le lieu sera uniquement réservé à ceux qui veulent être inoculés par le Spoutnik V du laboratoire Gamaleya de la Russie. Maurice a reçu une première cargaison de 60 000 doses de vaccins Spoutnik V le 30 juin dernier de Moscou.