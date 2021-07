Gambie: Le gouvernement prêt à la suspension des droits d'importation et taxes locales sur les produits de bétail avant la fête de 'Tabaski'

Le Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration Régionale et de l'Emploi a annoncé au cours d'un communiqué de presse que les acteurs du secteur du commerce de bétail et le gouvernement ont tenu des discussions et ont décidé à l'unanimité de la suspension des taxes locales sur le bétail avant la 'fête de tabaski'.

Cette décision, prise suite à une réunion de consultation avec les acteurs principaux du secteur du commerce de bétail le 6 Juillet 2021, vise à faciliter l'importation et la commercialisation des produits de bétail en prévision de la fête de Tabaski.

" L'Administration Fiscale de la Gambie procèdera à la suspension des droits d'importation et des taxes locales sur les produits de bétail au cours de cette période " déclare le ministère.

Le communiqué a ajouté que les Services de Ferry de l'Administration Portuaire de la Gambie procèderont à une réduction de 50% des frais de navigation. Le communiqué a cependant précisé que les vendeurs de bétail de plus de 5 têtes doivent transporter leurs animaux dans un camion lors de la traversée par ferry.

Le Ministère du Commerce a déclaré que le Conseil Municipal de la ville de Banjul, le Conseil Municipal de Kanifing et le Conseil Municipal de Brikama procèderont à la suspension des frais et impôts des marchands de troupeau, et ce, durant la période de vente des produits de bétail à l'occasion de la fête de Tabaski.

Cependant, le ministère a promptement précisé que les frais d'entretien et de nettoyage des produits de bétail ne sont pas supprimés.

Le ministère a assuré que la Police Gambienne procèdera au renforcement de la sécurité durant cette période, notamment aux points de vente désignés, de sa part le Département de l'Immigration facilitera l'entrée des commerçants de bétail dans le pays et, si nécessaire, délivrera un laissez-passer gratuit pour toute personne originaire du bloc de la CEDEAO.

" Les commerçants de bétail sont rappelés que le gouvernement de Gambie prend ces mesures en vue de faciliter l'accessibilité et le caractère abordable des prix des produits de bétail. Les commerçants doivent cependant veiller à ce que ces mesures positives soient reflétées dans les prix de vente " a conclu le communiqué.

