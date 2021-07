Gabon: Orientation Nouvelle enrôle ses militants et sympathisants

La nouvelle formation politique dénommée "Orientation Nouvelle" ON s'installe progressivement à Libreville et à l'intérieur du pays. Le week-end dernier, Solange Mikoué, Présidente des commissions politique et sa suite, qui ont présenté la vision du parti aux populations du quartier Avéa 2, situé dans le 2è arrondissement de la commune de la capitale gabonaise.

Le top est donné, le parti est en marche. Orientation Nouvelle(ON) a présenté sa vision, sa mission et ses valeurs aux militants et sympathisants du quartier Avéa 2. Conduisant la délégation, Solange Mikoué, Présidente des commissions politiques a éclairé le public quant à la philosophie politique des Pasteurs Sosthène Orphé LEendjedi Ibola et du Pasteur Dr Erick Miguel Poaty Mandoukou, respectivement Chef et Président du parti. "Orientation Nouvelle se veut être une démarcation complète de tout ce qui a été fait en politique jusqu'à présent, est un parti par tous les Gabonais et pour tous les Gabonais."

En bonne oratrice et pédagogue ,Solange Mikoué a traduit en français facile les aspirations des hauts responsables de la formation politique dont elle est présidente des commissions politiques. " Le fait d'être chrétien ne nous exclus pas de pratiquer de la politique. Il faut que nous ayant aussi des représentants au sein des institutions décisionnelles de la république afin que nous ne subissons pas les décisions ou lois qui sont prises" fait-elle savoir.

La Présidente des commissions politiques d'Orientation Nouvelle s'interroge sur certaines lois prises et actées par l'exécutif. "Avec le vote de certaines lois, que deviennent nos us et coutumes ? Quelle éducation donnons-nous à nos enfants ?" Elle poursuivra ses propos en indiquant que ce que nous vivons aujourd'hui avec la dépénalisation de l'adultère, de l'homosexualité et bien d'autres, donnent l'impression que Dieu a quitté le Gabon. Elle a précisé que "Nous ne sommes pas contre nos frères et soeurs qui s'adonnent à ce genre de pratique. Les Saintes Ecritures ne disent-elles pas que Dieu hait le péché et non le pécheur" ?

Les population du quartier Avéa 2 se sont fait enrôler .Aussi, ont-elles, pour certaines, épousé la nouvelle philosophie du parti. Beaucoup d'entre les sympathisants espèrent que les choses changent. Ils espèrent avoir de nouveaux dirigeants au sommet de l'Etat.