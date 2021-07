Congo-Kinshasa: Santé - Poursuite des travaux sur la revue annuelle sectorielle 2019-2020

Lancés depuis le 12 juillet par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, les travaux sur la revue annuelle sectorielle 2019-2020 se poursuivent à Béatrice Hôtel.

Pour cette deuxième journée, les experts des différents programmes et directions du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont suivi notamment les activités sur la gestion des épidémies et autres urgences sanitaires entre 2019 et 2020, le rapport de la riposte aux pandémies à fièvre hémorragique d'Ebola de 2019 et 2020, le rapport de la riposte à la pandémie due à la Covid-19 en 2020, l'impact de la Covid-19 et d'autres épidémies sur la performance du système de santé en 2020 mais aussi l'état des lieux et perspectives de la vaccination anti-Covid-19 en RDC.

Sous la conduite du Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, une centaine d'experts et responsables des différents départements de la Santé y participent en mode présentiel et distanciel. Ces assises de quatre jours permettront ainsi à l'autorité sanitaire d'avoir une idée globale sur les activités à réaliser dans le cadre de la couverture sanitaire universelle prônée par le chef de l'Etat.