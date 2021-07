Cameroun: Université de Yaoundé II-Soa - Le budget 2021 révisé

Les détails relatifs à cette modification ont été examinés lors du Conseil d'administration du 8 juillet dernier.

Le budget 2021 de l'Université de Yaoundé II-Soa (UY II) a été revu et s'équilibre en ressources et en emplois à 10,871 milliards de F. C'est le point principal à retenir de la session des comptes du Conseil d'administration tenue le 8 juillet dernier au sein de l'institution, et présidée par le Pr. Maurice Tchuente, Pca de l'UY II-Soa. En effet, le projet de budget 2021 approuvé lors de la session du 21 décembre 2020 était arrêté à 10,814 milliards de F.

Pour des raisons relatives à l'augmentation des salaires des personnels d'appui conformément au décret du chef de l'Etat, et à l'augmentation des recettes des droits universitaires du Programme de formation en gestion de la politique économique, l'université a dû se référer au budget de fonctionnement. Selon le Conseil, la mise en œuvre de ces actions est rendue possible par le relèvement des recettes d'un montant de 57,250 millions de F ainsi que le déploiement des dépenses dans la même proportion, soit 38,350 millions de F pour le compte de la gestion de la politique économique. 18 millions sont par ailleurs réservés au compte des services centraux.

Cette session des comptes a également permis de faire le bilan de l'année 2020. Pour cette année, il ressort que l'Université de Yaoundé II a dépensé 5,740 milliards de F en fonctionnement et 1,266 milliard de F en investissement dans les activités relatives à l'amélioration et à la réhabilitation des équipements et infrastructures académiques, à la mise en œuvre de la professionnalisation des offres de formations, entre autres. Plusieurs autres réalisations à l'instar de la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le Covid-19 ainsi que l'organisation du forum universités-entreprises pour optimiser l'employabilité, ont été possibles grâce à ce budget.

Le Conseil a, après examen, adopté le compte administratif, le compte de gestion ainsi que le certificat de concordance 2020. Il a félicité le recteur pour le travail effectué par l'agence comptable et la direction des affaires administratives et financières pour la qualité de la présentation des documents. Le conseil d'administration a pris acte de la présentation du compte de gestion-matières 2020 et de la présentation du rapport d'exécution du budget 2020 par le contrôleur financier spécialisé.