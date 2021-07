Congo-Brazzaville: Formation des jeunes - Le pays et Campus France évoquent un futur partenariat

En séjour au Congo, la délégation de Campus France travaille avec les autorités congolaises sur une éventuelle possibilité d'un partenariat dans le domaine de la formation et la qualification des jeunes dans les différentes filières.

Conduite par Thierry Tasset, maire de la ville de Verquin en France, cette délégation a évoqué le 13 juillet avec les ministres congolais de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi et celui de l'Enseignement technique et professionnel la possibilité d'assurer la formation et des qualifications des jeunes dans les différentes filières professionnelles.

L'entretien a aussi permis de présenter le label des Campus des métiers de qualification qui existent en France afin de créer une coopération. «... Dans les Campus des métiers de qualification qui existent en France, nous devons avoir un axe international. Il doit y avoir des coopérations dans les pays dans le domaine de la formation. C'était l'occasion puisque les deux ministres ont émis le souhait de développer la formation et la qualification des jeunes dans les différents métiers, différentes professions et différents corps de métiers », a expliqué Sylvie Tasset, proviseur honoraire conseil en formation.

Les échanges ont convaincu les autorités congolaises de s'engager dans la voie d'un partenariat pour appuyer les possibilités non seulement des formateurs, mais aussi des apprenants de la jeunesse dans les différents métiers. « Nous verrons dans les jours à venir comment faire pour que ce partenariat soit fondé », a déclaré Ghyslain Thierry Maguessa Ebome, ministre de l'Enseignement Technique et professionnel.

Le Campus des métiers et des qualifications est un réseau d'acteurs qui favorise le développement des formations en lien avec un secteur d'activité. Il est créé autour d'une filière d'excellence, dynamique, innovante et porteuse d'emploi. Au sein du campus, il existe des formations allant du CAP au doctorat. L'apprenant fort de son projet professionnel est l'acteur de la construction de son parcours de formation. Les voies sont multiples, notamment la formation initiale sous statut scolaire, la formation par apprentissage et la formation continue. Les possibilités de parcours débouchent vers deux types de métiers: les métiers des études et de la conception d'une part, et les métiers de production d'autre part. Les bases étant désormais posées, il ne reste qu'au Congo de poser d'abord le diagnostic afin de faire connaître ses besoins dans la formation et la qualification des jeunes.

Le maire de Verquin a aussi discuté avec Hugues Ngouélondélé sur les préparatifs des Jeux olympiques Paris 2024 en faisant surtout le point sur la construction du Centre des arts martiaux déjà labélisé selon lui JO. « Le Congo devrait s'y intéresser pour imaginer que ses propres athlètes puissent venir y séjourner et qui peuvent peut-être trouver le bon timing pour remporter les médailles olympiques », a commenté Thierry Tasset. Le centre en construction pourrait être inauguré en janvier 2022.