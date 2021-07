Angola: Le Parlement recommande un renforcement du programme de lutte contre la sécheresse

Luanda — Les députés à l'Assemblée nationale (AN) ont encouragé l'Exécutif à renforcer le plan d'urgence pour lutter contre la sécheresse dans le sud du pays et le programme de transferts directs de revenus aux familles nécessiteuses.

La recommandation figure dans le rapport d'avis conjoint sur l'exécution trimestrielle du budget général de l'État (OGE) pour le quatrième trimestre 2020, approuvé ce mercredi, dans la spécialité, par les commissions compétentes du Parlement.

Le projet de résolution du rapport d'exécution de l'OGE sera soumis au vote final lors de la réunion plénière ordinaire du Parlement, prévue le 21 de ce mois.

Les commissions de l'économie et des finances, des affaires constitutionnelles et juridiques, de l'administration de l'État et des collectivités locales ont également recommandé à l'Exécutif d'améliorer les instruments d'évaluation positive et transparente des comptes publics.

Ils ont estimé nécessaire que le Gouvernement priorise les actions de mise en œuvre des programmes de réforme et de modernisation de la justice et de renforcement de la lutte contre la criminalité économique, financière et la corruption.