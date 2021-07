Cote d'Ivoire: Haut-Sassandra/ Lutte contre le travail des enfants la société coopérative Soceadahs s'engage

Souleymane Rabolom, président du conseil d'administration de la société coopérative Soceadahs s'est engagé à faire de la lutte contre le travail des enfants dans les plantations son chemin de bataille.

Il a offert 270 kits scolaires aux enfants de Pélézi, une localité située dans le département de Vavoua, le dimanche 12 juillet 2021.

" Nous avons encouragé les producteurs à scolariser leurs enfants plutôt que de les faire travailler dans les champs. Les kits scolaires offerts aux planteurs sont une manière pour la coopérative de motiver les planteurs à scolariser leurs enfants au détriment du travail de l'enfant dans la cacaoculture. La Soceadahs fera de la lutte contre les pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture et de la scolarisation des enfants son chemin de bataille. Pour ce faire, nous avons entamé une tournée dans ce sens. Aujourd'hui, c'est le tour de Pélézi. Nous avons même inauguré des salles de classe lors de l'Assemblée générale le 19 juin dernier. Tout ceci pour montrer que nous sommes en phase avec le gouvernement pour la scolarisation des enfants", a-t-il fait savoir.

Concernant la question de la mévente abordée par les planteurs, Rabolom Souleymane a invité ces derniers à ne pas se laisser gagner par le découragement, car a-t-il insisté, le gouvernement est en action. " Nous devons être forts pour accompagner le gouvernement à mieux trouver les solutions pour nous. Le gouvernement est au four et au moulin pour satisfaire les planteurs, a-t-il rassuré. Dans cette même veine, Téhé Patrice, représentant un partenaire de la coopérative, a engagé les planteurs à lutter contre l'exploitation des enfants dans les plantations. " Il ne faudrait pas que nous emmenons nos enfants au champ les jours de l'école et surtout évitez de leur donner les tâches difficiles. Faites-le en fonction de leur âge. Ensemble disons non à l'exploitation des enfants dans les plantations", a t-il exhorté.

En plus des kits scolaires, dans le cadre du projet FERRERO, la société coopérative Soceadahs et ses partenaires ont offert aux planteurs de Pélézi 80 tee-shirts sur les 400 à distribuer dans les autres délégations, ainsi qu'une centaine de bottes et de machettes.

Ils sont au total 236 planteurs qui participent à ce projet.