Algérie: Sûreté d'Alger - 3500 affaires criminelles élucidées durant le mois de juin dernier

Alger — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont élucidé durant le mois de juin dernier, 3500 affaires criminelles qui se sont soldées par l'arrestation de 4005 suspects, a indiqué mercredi un communiqué des mêmes services.

Les mêmes services ont traité 1821 affaires impliquant 1913 individus et saisi 11.22 kg de cannabis, 26382 comprimés psychotropes et une quantité d'héroïne et d'opium et de substance sédatif.

Concernant les affaires de port d'armes blanches prohibées, les services de Sûreté d'Alger ont traité 267 affaires impliquant 270 individus qui ont été déférés devant les juridictions compétentes. Dans ce cadre, 10 individus ont été placés en détention préventive. En outre, ces services ont élucidé 921 affaires relatives à l'atteinte aux personnes et 1194 affaires relatives à l'atteinte aux deniers et biens.

S'agissant des délits et crimes contre la famille et les mœurs, les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont traité 22 affaires et élucidé par ailleurs 437 affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique, outre 199 affaires relatives aux crimes économiques et financiers et 61 affaires liées à la cybercriminalité.Pour sa part, la police générale et de la réglementation a effectué, durant la même période, 8.414 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, soldées par 44 décisions de fermeture émises par les autorités compétentes.

Aussi, 9.849 infractions routières ont été enregistrées suite auxquelles les mêmes services ont procédé au retrait de 4.311 permis de conduire.

Les services de la Sûreté publique de la wilaya d'Alger ont également effectué 408 opérations de maintien d'ordre, outre le transfert de 578 personnes sans-abris.Par ailleurs, la sûreté d'Alger a reçu, le mois passé, 49.115 appels téléphoniques via le numéro vert (1548) et celui du secours 17 en sus de 1.242 appels sur le numéro 104.