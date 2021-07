Maroc: La fabrication et mise en seringue du vaccin anti-Covid au Maroc, un saut qualitatif pour s'approprier des capacités industrielles et biotechnologiques (journaliste koweïtien)

Le Caire — Le lancement par le Maroc du projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin contre la Covid-19 et d'autres vaccins, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, constitue une étape stratégique importante et un saut qualitatif pour permettre au Royaume de s'approprier des capacités industrielles et biotechnologiques dans le but d'atteindre un leadership en matière de santé et de sécurité pharmaceutique, a affirmé le journaliste koweïtien, Nayef Senihit Shahar.

Au fil des années, le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi, a fait "des pas de géant qui constituent une fierté pour un pays qui se distingue par son excellence, malgré sa présence dans une région instable, où le Royaume a émergé avec une excellence multidimensionnelle et avance à pas sûr vers le leadership industriel", écrit le journaliste dans un article intitulé "Le leadership marocain dans l'industrie pharmaceutique", publié par le quotidien "Raï-Al-Youm" qui paraît à Londres.

Après l'intégration du Maroc du cercle des producteurs du vaccin anti-Covid en pleine crise sanitaire, le leadership marocain n'est plus une surprise, a relevé M. Shahar, notant que le monde suit avec une admiration la campagne nationale de vaccination lancée dans le Royaume.

Lancement du projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin contre la Covid-19 et d'autres vaccins et la signature des accords y afférents, reflètent les capacités industrielles, sanitaires et biotechnologiques globales et intégrées du Maroc pour fabriquer les vaccins, assurer la santé et la sécurité du citoyen marocain, et contribuer à atténuer les difficultés auxquelles les pays frères et amis sont confrontés, a-t-il poursuivi, ajoutant que le passage de la sécurité sanitaire nationale à la sécurité sanitaire régionale est au centre de la politique étrangère du Royaume, dans laquelle la dimension africaine prend une place importante.

Il a fait remarquer que depuis le lancement du partenariat stratégique entre la Chine et le Royaume en 2016, les relations entre les deux pays ont connu un développement majeur, notamment en ce qui concerne la recherche et le développement du vaccin anti-Covid, notant que le projet est le résultat d'un partenariat public-privé où la production démarrera à court terme avec une capacité de 5 millions de doses par mois.

Le projet de production du vaccin anti-Covid et d'autres vaccins, dont le coût s'élève à 500 millions USD, renforcera l'autosuffisance du Maroc, faisant du Royaume une plateforme de choix pour la biotechnologie au niveau international, a notamment fait observer le journaliste koweïtien.

Depuis l'accession de SM le Roi au Trône de Ses Glorieux ancêtres, le Maroc mène une révolution sereine à tous les niveaux économique, social et politique, a-t-il relevé, ajoutant que la bonne gouvernance et les réformes engagées sous le leadership de SM le Roi ont fait du Royaume un modèle à suivre dans la région maghrébine et arabe.