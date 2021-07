Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Plus de 5 tonnes de cyanure saisies dans un entrepôt

La Coordination nationale de lutte contre la fraude a présenté à la presse, le mercredi 14 juillet 2021, une importante quantité de cyanure saisie dans un entrepôt à Borgo dans la commune de Saaba à la périphérie Est de Ouagadougou.

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a saisi plus de cinq tonnes de cyanure entreposées dans une maison chambre-salon à Borgo, située dans la commune de Saaba à la périphérie Est de Ouagadougou. Contenu dans des sacs de 50 kg, le produit a été présenté à des journalistes, le mercredi 14 juillet 2021 au sein de

l'entrepôt. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les acteurs des secteurs public et privé en général et les promoteurs des établissements classés en particulier aux dangers sanitaires et environnementaux liés à la mauvaise gestion de ce genre de produit chimique. Selon le coordonnateur national de lutte contre la fraude, Songuida Valentin Marius Rayaissé, sa structure a été alertée par la Police de Saaba qui a signalé un mouvement douteux de marchandises qui s'est avéré être du cyanure, un produit très toxique. A l'en croire, pour importer du cyanure, il faut un agrément et disposer d'un entrepôt spécial. « On ne peut pas manipuler et détenir des produits d'une telle toxicité au milieu de la population », a-t-il indiqué.

Il a invité la population à dénoncer auprès des autorités, tout cas de mouvements « douteux » de marchandises. Pour le Directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux au ministère en charge de l'environnement, Roger Baro, le cyanure est un produit très dangereux dont l'entreposage n'est pas autorisé en milieu d'habitation. Pour entreposer ce genre de produits chimiques, a-t-il fait savoir, il faut détenir une autorisation du ministère en charge de l'environnement pour l'entrepôt, après une évaluation environnementale appropriée assortie d'une enquête publique. « Ces genres de produits sont stockés dans des sites de classe 1. Cela veut dire que leur dangerosité est tellement élevée qu'on n'autorise pas qu'ils soient dans les zones d'habitation », a-t-il précisé.

A l'écouter, ces produits peuvent provoquer de « très graves complications s'il y a une exposition ». « A l'entrée de l'entrepôt, il a été détecté dix PPM (Parti par million) alors que la norme est de cinq. C'est très dangereux pour la santé », a-t-il soutenu avant d'ajouter que cette attitude est une infraction au code de l'environnement. M. Baro a confié que les fautifs seront traduits devant la justice. Nowata Burkina qui est spécialisé dans la gestion des déchets issus de l'utilisation des produits chimiques, apporte un appui technique à la CNLF et au ministère de l'Environnement dans l'enlèvement, le transport, le stockage et la gestion en toute sécurité de ces produits saisis. Sa responsable logistique, Michelle Toé/Nana, a salué cette collaboration entre le public et le privé. « Nous restons à la disposition de l'administration pour faire des propositions dans la gestion des produits chimiques en général et en particulier, le cyanure au regard de sa toxicité et de la difficulté de la gérer de façon optimale », a-t-elle laissé entendre.