Cote d'Ivoire: Duékoué - Serey Doh Célestin offre des chaises royales à dix chefs de village

Ils étaient heureux les chefs traditionnels des villages de la sous-préfecture de Guehiebly, dans le département de Duékoué. Le motif, ils ont été honorés par le président du Conseil régional du Guémon, Dr Serey Doh Célestin. Ils ont reçu des chaises royales. C'était le 10 juillet 2021, dans le village de Seoun-Guiglo, lors de la cérémonie de pose de première pierre d'un bâtiment de trois classes.

« Le Conseil régional du Guémon a toujours mis la chefferie au centre de toutes ses actions. Nous avons décidé de vous honorer ce jour en vous offrant des chaises royales dignes de vos rangs », a dit d'entrée le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Dr Serey Doh Célestin.

Convaincu du rôle important de la chefferie, il a exhorté les jeunes à les respecter. Pour cette première phase dans le département de Duékoué, ce sont 10 chaises royales qui ont été remises à 10 chefs de village. Les autres chefs des autres sous-préfectures recevront les leurs bientôt, au cours d'une grande cérémonie.

Serey Doh Célestin en a profité pour annoncer ses actions en faveur des femmes de la région. Il s'agit, notamment de projets d'autonomisation de plusieurs femmes grâce au financement du Conseil régional avec l'appui de partenaires au développement. Il a appelé les femmes à s'intéresser aux activités génératrices de revenus. Ce qui, selon lui, leur permettra d'être plus autonomes et plus épanouies.

« Mes chères sœurs, je vous demande de croire en vous. Organisez-vous en créant des activités génératrices de revenus. Le Conseil régional du Guémon s'engage à être à vos côtés. En plus des différents projets que nous avons, nous voulons donner une place de choix à nos mamans. Car nous estimons que vous méritez d'être plus épanouies et autonomes », a-t-il conclu.

Au nom des récipiendaires, le chef Pierre Serel a dit sa joie pour le geste. Honorer des chefs est une marque d'estime et de considération, estime le porte-parole des chefs.