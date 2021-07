Swaziland: Dans une situation sociale et économique préoccupante, les Eglises s'efforcent de dialoguer avec tout le monde

Mbabane — La violence continue dans le petit État d'Afrique australe de l'eSwatini. Le meurtre de Thabani Nkomonye,jeune étudiant en droit, aux mains de la police en mai dernier , a déclenché les protestations de milliers de citoyens, il y a quelques semaines. Mais au-delà de ce triste épisode, c'est la dureté du régime auquel la population est soumise depuis un certain temps qui a déclenché les imposantes protestations qui ont rassemblé des milliers de manifestants depuis la fin du mois dernier.

Le roi Mswati III est accusé d'opprimer le peu plus d'un million d'habitants et de ne pas vouloir encourager le processus démocratique du pays. Le roi a réagi aux manifestations en bloquant l'Internet, en imposant un couvre-feu et en déployant des forces armées. Selon les militants, de nombreuses personnes ont été tuées et blessées. La situation est désormais proche du chaos, comme en témoigne la déclaration du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 6 juillet, qui se dit "profondément préoccupé".

Le révérend Zwanini Shabalala, secrétaire général du Conseil des Églises du Swaziland, a parlé de ce moment difficile pour le petit pays à Fides. "Depuis que le Premier ministre Themba Masuku a interdit la possibilité de remettre des pétitions, nous avons vu la situation se précipiter de jour en jour. La "stratégie de la pétition" était le seul moyen pour le peuple d'exercer son droit constitutionnel d'expression de la manière la plus formelle et la plus correcte : c'est-à-dire en demandant, aux centres de pouvoir dans les districts et aux parlementaires d'écouter les demandes de la population.

Dans un premier temps, le gouvernement a fait preuve de tolérance et, bien que les pétitions soient clairement en désaccord avec la politique de l'exécutif, il a au moins permis un point de rencontre entre le pouvoir et le peuple. Mais cet acquiescement initial a été suivi d'une annonce de fermeture publiée le 24 juin, qui a troublé la paix de notre pays, frustrant surtout les espoirs de la jeunesse. En fait, dans les derniers jours de juin, lorsque la pétition présentée par le député Mduduzi Simelane - l'un des hommes politiques demandant l'élection (et non la nomination par le roi, ndlr) du premier ministre - a été interdite, la situation s'est précipitée et il y a eu des affrontements, des pillages, des incendies par les manifestants dans toutes les régions du pays.

Depuis lors, le déploiement des forces armées - qui ne sont pas bien entraînées pour ce type de situation - a été massif et, avec lui, la crainte que l'eSwatini ne se transforme bientôt en un État militaire avec loi martiale. Le fait que, dans certains cas, les forces armées aient traduit en justice des éléments déviants qui voulaient profiter du chaos ne doit pas nous faire croire que la situation est de nouveau sous contrôle. Après les premiers jours, l'internet a été rétabli mais tous les réseaux sociaux sont toujours bloqués. À ce jour, plus de 50 personnes seraient mortes, bien que les chiffres soient difficiles à vérifier dans une telle situation.

Depuis quelque temps, le petit État d'Afrique australe vit dans une situation d'urgence, aggravée par le nombre élevé de victimes du sida. Ces derniers temps, la population, excédée par une crise économique prolongée et exacerbée par l'arrivée du Covid, qui s'est avéré dès le départ particulièrement virulent dans l'Afrique du Sud voisine, contrairement à d'autres pays africains, et étouffée par des mesures antidémocratiques, a voulu faire entendre sa voix de manière massive.

"La pandémie a tout aggravé. Beaucoup ont perdu leur emploi et le niveau de pauvreté dans le pays a augmenté. Pour les jeunes, les possibilités d'éducation et d'emploi se sont réduites et lorsque les jeunes ne voient pas d'avenir, la situation devient incandescente. Mais le Covid a frappé une situation économique déjà précaire et de nombreuses entreprises ont dû fermer en raison des restrictions imposées, qui ont limité la mobilité et le commerce. Avec l'augmentation de la pauvreté, nous avons assisté à une augmentation de la violence, en particulier de la violence sexiste : de nombreux abus ont été commis au sein des familles et de nombreuses filles ont dû quitter l'école parce qu'elles étaient enceintes.

Mais en plus de cette violence, les abus de la police et d'autres forces se sont multipliés et la population a perdu confiance dans les agences de sécurité. A cela s'ajoute un système de santé national très faible, l'absence de vaccins, la rareté des médicaments ainsi qu'un réseau d'infrastructures déficient, également mis à mal par les cyclones récurrents.

Pour toutes ces raisons, notre pays, réputé pour son niveau de paix, a plongé dans la violence, et ses citoyens exigent qu'au moins des services minimaux soient garantis. Depuis quelque temps, les groupes politiques appartenant au front progressiste ou pro-démocratique tirent la sonnette d'alarme sur une dérive autocratique, mais ils sont souvent réduits au silence : notre modèle de gouvernement ne permet pas aux partis politiques de participer au système électoral et les élus au Parlement sont désignés sur la base de leur mérite personnel dans les 59 circonscriptions. C'est pourquoi les pétitions se sont multipliées ces derniers temps, notamment de la part de jeunes qui remettent leurs représentants de circonscription au Parlement, dans lesquelles ils réclament, entre autres, un premier ministre démocratiquement élu. D'autres pétitions visaient les services minimaux, le chômage élevé et la brutalité policière".

Dans cette situation, la position des Eglises devient fondamentale. Avec l'appel à la paix et au dialogue, fondé sur une longue tradition de présence et d'activisme au sein de la société swazie, toutes les églises ont voulu faire entendre leur voix.

Le Conseil des Églises du Swaziland continue d'appeler au calme et à ce que toutes les parties s'assoient pacifiquement autour de la table et discutent. Nous savons que ce ne sera pas facile mais aussi que c'est la seule voie possible et la voie que Dieu veut que nous promouvions en tant qu'Église. Dans ce sens, nous nous sommes engagés à dialoguer avec tous les acteurs à ce stade du pays et nous sommes déjà en train de toucher certains d'entre eux, comme le gouvernement, les structures politiques traditionnelles et la société civile. Nous mobilisons également nos organismes œcuméniques régionaux, tels que la Fellowship of Christian Councils in Southern Africa, la Conférence des Églises de toute l'Afrique et le Conseil œcuménique des Églises, pour faire pression sur l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et les Nations unies afin que la situation en eSwatini devienne une priorité.