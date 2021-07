Madagascar: Examen - Le baccalauréat sous haute surveillance

Pour garantir le bon déroulement du bac, les sujets seront placés sous haute protection, idem pour le conclave et les centres d'examen en question. Les forces de l'ordre seront extrêmement vigilantes pour éviter d'éventuelles perturbations durant les épreuves jusqu'à la publication des résultats.

Tolérance zéro. Le commandant du groupement de la gendarmerie d'Analamanga , le colonel Anicet Randrianarivelo a mis en garde les éventuels fauteurs de troubles pour la session du baccalauréat 2021. Cette mise en garde s'adresse particulièrement aux personnes qui seraient tentées de diffuser des fausses informations autour de cet examen. « Madagascar est un Etat de droit. Nous serons stricts face aux actions susceptibles de troubler l'ordre public que cela soit sur les réseaux sociaux ou dans les centres d'examen », a-t-il expliqué. Il faisait particulièrement référence aux fuites des « faux » sujets du bac sur les réseaux sociaux l'année dernière. Il a également fait savoir dans la foulée que les fauteurs de troubles ont été déjà traduits en justice. Ainsi pour cette année, l'effectif des éléments des forces de l'ordre mobilisés pour sécuriser le conclave sera renforcé. Idem pour le transport des sujets dans les centres d'examen ainsi que la sécurisation du périmètre jusqu'à la fin des épreuves.

Hausse. Quelques jours avant la clôture des registres d'inscription, les responsables auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) ont incité les candidats à s'inscrire et à ne pas attendre la date limite. Apparemment, cette sensibilisation a porté ses fruits car le taux d'inscription a connu une hausse de 16% cette année. Selon le directeur général de l'enseignement supérieur, le Pr Jean Rajaonarison, 196 084 candidats sont inscrits cette année contre 164 337 lors de la session précédente. 185 500 d'entre eux sont dans l'enseignement général et 10 584 dans l'enseignement technique.

Nouvelles séries. L'application des nouvelles séries L (littéraire) , S (scientifique) et OSE (organisation-société-économie) est déjà effective cette année. Le Pr Jean Rajaonarison a rappelé que les candidats qui ont choisi ces séries sont invités à les respecter. Ils sont répartis comme suit : 13 041 pour l'A1, 121 702 pour l'A2, 4327 pour la série L, 3838 pour la série C, 36 294 pour la série D, 3569 pour la série S et 2729 pour l'OSE. Cet examen compte par contre 15 candidats étrangers.

Pandémie. Compte tenu du contexte sanitaire dans le pays, le respect des mesures sanitaires est toujours d'actualité. Ainsi, le Mesupres a fait appel aux candidats afin de respecter les consignes comme le port du masque, le lavage des mains avec du savon ainsi que la distanciation d'au moins un mètre dans les salles d'examen. En parallèle, le nombre des centres d'examen a été également augmenté et s'élève à 435 contre 423 l'année dernière.