Madagascar: Humour - De jeunes talents à découvrir au Second Home Nanisana

Raytra Belaw'yck, jeune humoriste originaire d'Antsirabe, lors d'un spectacle à l'ADMC-CRAAM. (photo : ADMC-CRAAM)

Les jeunes artistes malgaches s'initient petit à petit à l'humour et à l'univers du One man show. Malgré le grand succès remporté par les humoristes français auprès des jeunes locaux, le secteur demeure très pauvre en artistes, dignes de tenir le flambeau allumé par les désormais précurseurs : Gothlieb, Francis Turbo, etc. Cependant, ces derniers temps, la situation a un peu évolué et de plus en plus de jeunes humoristes amateurs font leurs premiers pas sur scène.

Ce samedi 17 juillet 2021, on retrouvera cinq d'entre eux sur la petite scène du Second Home Nanisana. Raytra Belaw'yck, Miora Andrianina, Aina Maharavo, Orimah Sarobidy et Sitraka se relaieront sur scène pour des sketchs et des blagues à la sauce malgache. L'événement est prévu commencer à 15h et l'entrée est gratuite. Pour Raytra Belaw'yck, c'est la deuxième scène de ce mois de juillet, après sa participation hier au Slumourap à l'ADMC-CRAAM à l'Université d'Antananarivo.

Sur sa page Facebook, l'artiste annonce d'autres dates jusqu'au mois d'août. Le One man show le plus proche après celui de ce samedi se tiendra à l'IKM Antsahavola le 25 juillet 2021. Une date précieuse pour l'humoriste puisque c'est sa date d'anniversaire.