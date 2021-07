Congo-Kinshasa: Projet « Jeunesse Sobre » - WFAD et ses partenaires transforment la vie de cinq cents jeunes

Ces jeunes ont quitté les gangs, abandonné l'usage de la drogue et s'activent maintenant dans la lutte contre la violence urbaine dans la capitale congolaise et la consolidation de la paix dans les communautés et son socialement réinsérés.

Cinq cents jeunes violents- filles et garçons - membres des gangs qui sèment la terreur à Kinshasa, communément appelés « Kuluna », ont été complètement transformés grâce à l'accompagnement psychosocial et le programme d'autonomisation du projet Jeunesse Sobre financé par la Coopération suédoise. Selon les résultats relevés par WFAD RDC, ces jeunes ont arrêté avec la consommation de drogues et sont tous sortis de gangs pour contribuer ainsi à la lutte contre la violence urbaine dans la capitale congolaise et la consolidation de la paix dans les communautés.

Le projet Jeunesse Sobre-Communautés Plus Saines : Transformer les Jeunes Violents à Kinshasa, rappelle WFAD-RDC, a été officiellement lancé au mois de décembre 2020 par la ministre des Affaires sociales de la RDC de l'époque, Rose Boyata, et le chef de la Coopération de l'ambassade de la Suède en RDC, Joachim Beijmo.

Des résultats palpables

En près de dix mois d'activités sur le terrain avec le projet « Jeunesse Sobre-Communautés plus saines : Transformer les Jeunes violents à Kinshasa » financé par la Coopération suédoise par le biais de l'ambassade de Suède, WFAD-RDC et ses partenaires de mise en œuvre dont Inter-actions RDC, Synergie des femmes (Syfes) et Dynamique actions pour le développement et la solidarité (Dasod) s'apprêtent à célébrer la réussite de l'accompagnement psychosocial et l'autonomisation de ces cinq cents jeunes. Ceux-ci ont été récupérés dans les rangs des gangs violents -kulunas- dans la ville-province de Kinshasa mais dont les vies ont été totalement transformées grâce à ce projet de lutte contre la violence urbaine.

Ces résultats ont été obtenus grâce à des sessions d'accompagnement psychosocial dans le cadre dudit projet. Ces sessions psychothérapeutiques assurées par Inter-actions RDC, pour les jeunes hommes et Synergie des Femmes, pour les jeunes filles, note-t-on, ont permis la récupération de ces jeunes vulnérables qui étaient des consommateurs de substances psychotropes, qui sont aujourd'hui totalement sevrés.

A en croire le communiqué du Bureau de la RDC de la Fédération mondiale contre la drogue (WFAD-RDC), la phase d'autonomisation qui démarre va contribuer à leur épanouissement à travers le programme de salubrité dans les communes de Kinshasa et Ngaliema, supervisé par Inter-actions RDC ainsi que le programme de production et de vente d'eau potable supervisé par Dasod.

Et de noter que trois forages ont déjà été implantés à cet effet, offrant ainsi de l'eau potable à près de 100 mille habitants dans certaines communes de la capitale congolaise dont Kinshasa, Makala et Selembao. Dans la commune de Makala, particulièrement, les bénéficiaires de ce projet suédois en RDC sont les quartiers Mabulu 1 et Bagata, qui ont vu de l'eau couler pour la première fois depuis 2009.

Le satisfécit des témoins sur terrain

A en croire cette source, au mois de mai 2021, une délégation de l'ambassade de Suède en RDC conduite par le chef de la Coopération et le premier secrétaire de l'ambassade, Berthollet Kaboru, a palpé du doigt les réalisations de ce projet et exprimé toute sa satisfaction de constater cette transformation dans les vies de ces jeunes marginalisés qui ont retrouvé goût à la vie grâce audit projet. Aussi la conseillère du chef de l'Etat de la RDC chargée de la Jeunesse, Chantal Mulop, a-t-il pu également se rendre compte de l'effectivité et de la réussite de ce projet lors de sa visite de terrain effectuée le 4 juin 2021 en compagnie de la direction de WFAD-RDC.

« Le projet triennal de la Fédération mondiale contre la drogue - WFAD Jeunesse sobre, communautés Plus Saines- Transformer les jeunes violents à Kinshasa, s'appuie sur les expériences des organisations membres en RDC. Le projet est une mise en œuvre conjointe entre WFAD et ses partenaires de mise en œuvre Inter-actions RDC, Dasod et Syfes. Il vise à aider les jeunes à quitter et à empêcher d'autres de rejoindre les gangs de Kinshasa », a expliqué le directeur pays de WFAD-RDC, Dandy Yela. Et de noter qu'à terme, le projet compte transformer la vie de mille cinq cents jeunes kulunas à raison de cinq cents chaque année.

Ce projet, indique-t-on, a également contribué sur le terrain à l'assainissement urbain dans les communes de Kinshasa et Ngaliema, apportant ainsi un appui au programme du gouvernement provincial Kin Bopeto, à la sécurité et la tranquillité au sein des communautés dans les communes touchées par ledit projet.

Selon les témoignages des habitants dans ces quartiers, il y a également un impact économique réel avec l'autonomisation et les rémunérations des jeunes transformés ainsi que l'adhésion volontaire et massive d'autres kulunas en provenance d'autres communes de la capitale. Ces derniers, note-t-on, viennent solliciter leur intégration dans ledit projet en vue de bénéficier également de cet accompagnement pour des vies transformées.