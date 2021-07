Gabon: Qu'a t-on relancé depuis six mois ?

opinion

Qu'a t-on relancé depuis six mois ? C'est la question que se pose Petit-Lambert Ovono. Rien ! répondra t-il. Rien dont les populations gabonaises peuvent se réjouir et témoigner qu'il y a eu un changement dans leur quotidien.

Les caisses de l'État ont besoin d'être remplis avec l'argent rapporté par la fin des exonérations fiscales, grâce à la transparence et à la bonne gouvernance dans les industries extractives, et grâce à l'application implaccable de la Lolfeb et notamment de la Budgétisation par objectifs de programmes (BOP).

Hormis les salaires à payer sur la base de la performance (une réforme indispensable pour la Relance), deux secteurs sont à prioriser pour les six derniers mois de l'année en ce qui concerne les dépenses de l'État :

La Relance de l'éducation à commencer par l'enseignement Supérieur qu'il faut doter d'un plan MARSHALL stratégique de 24 mois à compter de septembre 2021 et d'un investissement représentant la moitié du total des crédits d'investissements pour 2021 et 2022.

La deuxième priorité devant être la construction de la Transgabonaise.

Continuer de procéder par le saupoudrage n'aboutira à aucun résultat à présenter à la fin de l'actuel mandat.

La Relance exige des priorités SMART, des actions et des interventions concrètes avec des résultats atteints à présenter au peuple, et non des promesses et la tchatche.

Le vrai débat est là.

PETIT-LAMBERT OVONO

ÉVALUATEUR CERTIFIÉ DES

POLITIQUES PUBLIQUES,

Président De Sogeval