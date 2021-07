Ile Maurice: Un complexe résidentiel de 99 unités de logement inauguré à Chebel

communiqué de presse

Le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, et ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, a inauguré un nouveau complexe résidentiel de la National Housing Development (NHDC) Co. Ltd, Résidence Lotus, à Chebel, cet après-midi. La cérémonie s'est tenue en présence de la PPS Dorine Chuckowry et autres personnalités.

Quelque 99 maisons à deux niveaux sur une superficie de 50m2, au coût de Rs 160 millions, ont été livrées à leur propriétaire. Chaque unité comprend une salle de séjour, deux chambres à coucher, deux toilettes et salles de bains, une cuisine et une terrasse ouverte.

Lors de son discours, M. Obeegadoo a expliqué que la mise en œuvre des projets de logement prend du temps et comporte plusieurs étapes nécessaires. Celles-ci incluent des procédures d'acquisition de terrain, et les phases de conception et de travaux tout en tenant compte des règlementations et lois en vigueur ainsi que le respect des normes de construction. Il a cité l'exemple du projet de Résidence Lotus, qui a démarré en mai 2018 et a été complété sur une période de trois ans.

Selon M. Obeegadoo, depuis novembre 2019, la NHDC a livré plus de 1 050 maisons. Il a indiqué que d'ici juin 2022, la construction de 1 400 logements, dans les régions de Mare d'Albert, Mare Tabac, Gros Cailloux et Dagotière, entre autres, serait achevée. Il a ajouté que la NHDC met actuellement à jour sa liste d'attente pour des maisons afin de mieux répondre à la demande croissante et aux exigences des demandeurs. Il a aussi déclaré que 10% du nombre total de logements dans les projets sont alloués aux bénéficiaires de la National Empowerment Foundation.

Le Premier ministre adjoint a également rappelé l'engagement du gouvernement à construire plus de logements notamment à travers la mesure budgétaire 2020/2021 qui prévoit la construction de 12 000 unités résidentielles. Il a souligné que la New Social Living Development Ltd (NSLD), qui est responsable du projet, finalise actuellement les procédures d'acquisition des terres.

Concernant la situation de la Covid-19, le vice-Premier ministre a exhorté la population à maintenir les mesures préventives telles que le respect de la distanciation physique, le port de masque et le lavage fréquents des mains. Il s'est dit satisfait de la quantité de personnes vaccinées en augmentation. Six adultes sur 10 ont déjà reçu leur première dose de vaccin, tandis que quatre adultes sur dix ont reçu leur deuxième dose, a-t-il affirmé.