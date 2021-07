Maroc: Chambre des Conseillers - Entretiens maroco-croates sur le renforcement de la coopération bilatérale

Rabat — Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Croatie a été au centre d'entretiens tenus, mercredi à Rabat, entre la vice-présidente de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense Nationale, des Affaires Islamiques et des Marocains Résidant à l'Étranger, Fatima Zahra Yahyaoui, la présidente du groupe d'amitié Maroc-Croatie, Najat Kamir et le président de la commission des affaires européennes au Parlement croate, Domagoj Hajdukovic.

Lors cette rencontre, Mme Yahyaoui a mis en avant les liens solides unissant le Maroc et la Croatie, ainsi que la dynamique que connaissent les relations bilatérales, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Elle a, dans ce sens, souligné la nécessité de hisser ces liens en vue d'établir un véritable partenariat stratégique bilatéral.

Mme Yahyaoui a, en outre, mis l'accent sur l'importance de raffermir les relations historiques et culturelles entre le Maroc et la Croatie pour englober les dimensions commerciale, économique et sociale, rappelant la signature par les deux pays d'une série de conventions touchant aux différents domaines, ainsi que la coopération existante entre Rabat et Zagreb dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et la traite des êtres humains.

Elle a, par ailleurs, passé en revue la politique migratoire du Maroc, considérée comme exemplaire dans la région, le Royaume ayant prôné une approche humanitaire et de développement, en passant d'un pays de transit à un pays d'accueil.

Mme Yahyaoui a aussi salué les positions de la Croatie en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie des provinces du sud, ainsi que sa position favorable à l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union Européenne.

De son côté, Mme Kamir a mis en exergue l'excellence des relations liant les deux pays, soulignant l'importance de les hisser et de les élargir pour englober les différents domaines, notamment commercial, économique et culturel, de nature à servir les intérêts des deux États.

Mme Kamir a également insisté sur la nécessité du renforcement des relations parlementaires entre le Maroc et la Croatie, saluant les positions de soutien des parlementaires croates envers le Maroc, en particulier l'appui de la Croatie à la proposition marocaine d'autonomie des provinces du Sud du Royaume.

Pour sa part, M. Hajdukovic, également président du groupe d'amitié Croatie-Maroc, a qualifié le Royaume de "grand pays" et de "joyau de l'Afrique", louant les efforts consentis par le Maroc pour la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région.

Il a affirmé le soutien de son pays aux efforts déployés par le Royaume pour parvenir à une solution politique définitive et négociée au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Après avoir souligné que le Maroc est un modèle en matière de stabilité, de sécurité et de progrès, le responsable croate a salué les réformes menées par SM le Roi Mohammed VI dans les divers domaines.

M. Hajdukovic a, en outre, soutenu que le Royaume constitue un partenaire privilégié de l'Union Européenne, louant, au passage, la coopération bénéfique entre le Maroc et la Croatie.