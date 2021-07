Congo-Kinshasa: CENI - Enfin, le calendrier de la désignation de nouveaux membres dévoilé

C'est une étape importante pour doter finalement la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de ses nouveaux animateurs.

En marge de la plénière de ce mardi 13 juillet 2021, la Chambre basse du parlement de la RDC a dévoilé le calendrier de la désignation de nouveaux membres de la CENI par ses composantes allant de la période du mercredi 14 juillet au mardi 17 août 2021. Bien avant cette étape, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'kodia a, dans sa communication, rendu un hommage vibrant au Cardinal Monsengwo Pasinya, une figure emblématique de l'histoire politique contemporaine de la RDC. Et ce, avant de mettre fin au débat clivant sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise qui verrouille l'accès à la présidence et à certaines fonctions de souveraineté.

Pour le premier point concernant la désignation de nouveaux animateurs de la CENI, le Rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Libula, qui a fait la lecture de ce calendrier, a signifié à l'auguste assemblée qu'en date du mercredi 14 au mardi 27 juillet 2021, conformément à la loi organique de la CENI les activités vont commencer par la désignation de cinq membres par la Société civile.

C'est-à-dire, deux membres par les confessions religieuses dont le président de la CENI et un membre de la plénière, deux membres par les organisations spécialisées aux matières électorales membres de la plénière, un membre par les organisations féminines de défense de droit des femmes. La seconde étape sera la désignation de quatre membres par l'Opposition dont le deuxième vice-président et le questeur et un membre de la plénière. Et, enfin, six membres de la Majorité dont le premier Vice-président, le Rapporteur, le Rapporteur adjoint et le questeur adjoint.

Tout compte fait, le dépôt des procès-verbaux de désignation et des dossiers complets des candidats par les composantes de l'Assemblée nationale est fixé en date du mercredi 28 juillet 2021. Dès Jeudi 28 juillet 2021, l'Assemblée nationale va mettre en place une commission paritaire majorité - Opposition, chargée de l'examen des dossiers individuels des candidats désignés au regard des critères et conditions prévus par les articles 10, 12, et 24 Bis de la loi organique sur la CENI.

A partir de vendredi 30 juillet jusqu'au mardi 3 août 2021, il y aura examen des dossiers par la commission paritaire. Le dépôt du rapport de la commission paritaire auprès du Bureau de l'Assemblée nationale est prévu au mercredi 4 août 2021. Ainsi, l'examen et adoption en plénière des conclusions de la Commission paritaire et adoption de la résolution portant entérinement de 15 membres de la CENI est fixé pour le vendredi 6 août 2021.

A noter que du lundi 9 au vendredi 13 août 2021, il y aura substitution éventuelle par les composantes des membres non entérinés par l'Assemblée plénière avec les dossiers complets. Dans ce cas, les dossiers transmis vont suivre la même procédure. Et enfin, mardi 17 août 2021, transmission de la résolution d'entérinement au Président de la République pour investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI.

D'emblée, il sied de souligner qu'en marge de la plénière de ce mardi, le speaker de l'Assemblée nationale est revenu sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise qui verrouille l'accès à la présidence et à certaines fonctions de souveraineté. «La proposition de loi de l'Honorable Nsingi Pululu convient d'être classée, comme tant d'autres, dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle...

Nul n'est censé ignorer qu'une proposition de loi est astreinte à parcourir, pour son adoption, plusieurs étapes. Lorsqu'elle est déposée, elle est transmise au Bureau d'études pour ses observations. Ce dernier peut la rejeter parce qu'elle est en contradiction avec les principes fondamentaux de la Constitution, ou la renvoyer à son auteur pour prendre en compte les observations formulées», fait savoir Christophe Mboso, qui a décrit toutes les procédures qui interviennent avant l'examen d'une proposition de loi.