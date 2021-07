Congo-Kinshasa: Qui vivra verra !

Les échéances électorales de 2023 sont sur les têtes des protagonistes politiques. Des officines s'activent de partout. Le paysage politique congolais s'agite fortement. Et les têtes ne cessent de tomber ça et là.

Un cataclysme s'annonce à grand pas. Tenez ! En parlant du portefeuille de l'Etat, ce que les uns qualifient d'un coup de balai dans plusieurs entreprises, les autres indiquent le coup d'envoi du nettoyage des mandataires des entreprises de l'Etat. La suspension des PCA, DG et DGA de l'Office Congolais de Contrôle, sans oublier les DG de l'OGEFREM et FPI, se présentent ni plus, ni moins, comme ces signes avant-coureurs de cette série de toilettages qui pourra, sans aucun doute, intervenir dans presque toutes les entreprises de l'Etat où les acolytes de l'ancien régime règnent, du moins jusque-ici, en maîtres de double de demeure. « D'autres mandataires sont attendus dans cette épuration notamment, ceux de SCTP, CEEC, CNSS, OEBK, REGIDESO, FONER, SNEL... », Cogitent ceux qui savent lire les signes du temps. Est-ce la chasse aux sorcières ? Mystère.

Sur le plan politique, depuis le dépôt de la proposition de loi Tshiani relative à la nationalité congolaise, beaucoup a coulé sous le pont. «Etre congolais de père et de mère, est-ce une plus-value ? Y a-t-il un compatriote qui est congolais plus-que les autres ? La proposition de Docteur Tshiani Muadiamvita qui limite l'accès à la présidentielle est-elle légitime ?». Quoi qu'il en soit, il reviendra à l'Assemblée nationale de trancher. Les langues commencent à se délier.

Au niveau de la majorité parlementaire incarnée par l'USN, les fidèles des fidèles de l'ex Gouverneur du Grand Katanga, en l'occurrence Moïse Katumbi, estiment qu'à travers cette initiative endossée par Nsingi Pululu, l'objectif principal serait d'éliminer coûte que coûte le Président d'Ensemble pour la République de la course pour la prochaine magistrature suprême. Coupant court le débat, dans sa mise au point devant les Députés, le speaker de l'Assemblée nationale, Mboso N'kodia, a rappelé les procédures que doivent subir une proposition de loi avant son inscription au calendrier de l'Assemblée nationale. Comme qui dirait, il n'y a aucune "chasse aux sorcières" et rien ne devrait empêcher à un élu de remplir sa mission. D'ici là, l'on saura un peu plus sur ce que l'arène politique RD Congolaise nous réserve. Qui vivra verra !