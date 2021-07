Ile Maurice: Covid-19 - Maurice rouvre progressivement ses frontières et accueille ses premiers vols commerciaux

communiqué de presse

Ce 15 juillet 2021 porte tous les espoirs d'une relance économique pour le pays. Maurice a entamé sa première phase de réouverture des frontières avec l'arrivée des vols commerciaux, aujourd'hui, après une longue période d'arrêt en raison de la pandémie de COVID-19. Le premier vol, un Emirates Airline en provenance de Dubaï, a atterri à 09hrs00 ce matin au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, à Plaisance.

Maurice procède à la réouverture de ses frontières qui se décline en deux phases. Cette mesure, annoncée dans le Budget 2021-2022, fait suite à une accélération de la campagne de vaccination et aux progrès réalisés pour atteindre l'immunité collective. Cela permettra également un redémarrage rapide et sûr de l'industrie touristique mauricienne.

La première phase de la réouverture, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre 2021, se fera dans le cadre de protocoles sanitaires stricts mis en place tels qu'un certificat de test PCR de COVID-19 négatif effectué entre cinq et sept jours avant l'embarquement au dernier point d'embarquement ; une preuve de vaccination pour les voyageurs entièrement vaccinés ; un billet d'avion valide pour l'île Maurice et une preuve d'achat d'un voyage forfait dans l'un des hôtels certifiés COVID-safe.

Pendant leur séjour au pays, les voyageurs vaccinés (deux doses) séjournant dans un hôtel Covid-19 Safe auront libre circulation au sein de l'enceinte du complexe hôtelier et aux activités autorisées. Au cours des 7ème et 14ème jours de leur séjour, les clients devront faire un test PCR en sus du test PCR effectué le jour de leur arrivée. Si le test PCR effectué le quatorzième jour est négatif, les touristes seront libres de se déplacer à travers l'île.

Quant aux voyageurs non-vaccinés, ils devront observer une quarantaine de 14 jours, repas et transferts compris, dans un hôtel officiellement désigné et devront rester dans leur chambre d'hôtel pendant toute la durée de la quarantaine. Ils auront à effectuer des tests PCR le jour de leur arrivée ainsi qu'aux septième et quatorzième jours. Si le test PCR effectué le quatorzième jour est négatif, les touristes seront libres de circuler dans l'île, de changer d'hébergement ou de rentrer chez eux.

A noter que le ministère de la Santé et du Bien-être et la Tourism Authority effectueront des contrôles réguliers dans les hôtels ainsi qu'à l'aéroport, afin de s'assurer que les protocoles sanitaires sont respectés.

La deuxième phase de réouverture est prévue pour le 1er octobre prochain à la lumière de l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans le pays et à travers le monde. Si la situation est stable, tous les touristes vaccinés et présentant un test PCR négatif seront autorisés à séjourner à Maurice sans restriction à partir du 1er octobre 2021.