Egypte: Le Pape Tawadros - L'argent, les médias et le marketing des entreprises sont les véritables "maîtres du monde" aujourd'hui

Le Caire — L'état actuel du monde est dominé par trois "puissances globales" qui ne s'identifient pas à des gouvernements et à des appareils politiques, mais qui nourrissent des guerres et des conflits violents en fonction de leurs propres intérêts, tout en façonnant les sentiments et les volontés des individus et des multitudes avec des instruments de manipulation sophistiqués qui n'ont pas de précédent dans l'histoire. Cette description à la fois réaliste et inhabituelle des véritables facteurs de pouvoir qui dominent la scène mondiale a été proposée le soir du 14 juillet par le Pape Tawadros II, Patriarche de l'Église copte orthodoxe, lors de la traditionnelle réunion de catéchèse du mercredi qu'il a tenue à la cathédrale copte orthodoxe du Caire.

Dans sa catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Philippiens, le Patriarche a attiré l'attention sur les mots utilisés par l'Apôtre des Gentils pour décrire l'humanité de son époque, qu'il a qualifiée de "génération perverse et dégénérée". Aujourd'hui, le Pape Tawadros a reconnu, le Saint Apôtre martyrisé à Rome utiliserait probablement la même expression face aux péchés, aux conflits et aux échecs qui marquent le temps présent. , Selon le Patriarche, il s'agit d'une époque sans paix, dominée par trois "Maîtres" aussi omniprésents que difficiles à identifier à une seule personne et à un seul sigle de pouvoir.

" Le monde - poursuit le Patriarche - est dominé avant tout par l'argent, qui se déplace dans le monde à travers de nouveaux et formidables mécanismes de finance spéculative". Une domination - a rappelé le Pape Tawadros - préfigurée dans l'Évangile par le Christ lui-même, lorsque le Fils de Dieu a dit à ses disciples que " Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon." (Mt 6,24). Pouvoir disposer des ressources économiques", a ajouté le Patriarche, se distançant de la rigueur idéologique et du paupérisme ésotérique et moraliste, "peut être une bénédiction de Dieu", et il y a eu beaucoup de saints même parmi les riches. Mais c'est un fait objectif que c'est l'argent qui anime et alimente les guerres et les conflits qui ensanglantent le monde," a remarqué le Primat de l'Église orthodoxe copte.

Un autre facteur exerçant un pouvoir prédominant dans l'état actuel du monde est celui identifié par le Patriarche dans le marketing des entreprises, les grandes sociétés multinationales. Ces dernières , avec leurs réseaux omniprésents, ont créé une nouvelle "oligarchie mondiale" capable d'exercer une domination sur la vie des hommes et des femmes qui est maintenant beaucoup plus efficace et envahissante que celle représentée par les politiques des gouvernements et des régimes. Au pouvoir écrasant des entreprises, le Patriarche a accolé le pouvoir des médias, par affinité et chevauchement partiel, surtout dans la version représentée aujourd'hui par les réseaux sociaux et ceux qui dominent la sphère numérique, capables d'accumuler des profits stratosphériques tout en manipulant les cerveaux et les consciences de multitudes d'"utilisateurs", en dictant à tous de nouvelles règles de comportement et en imposant de nouvelles idoles et de nouveaux tabous "de masse".

"Dans ce monde, les chrétiens sont appelés à confesser et à témoigner de la libération de l'Évangile ", a ajouté le Patriarche. Face aux conditions actuelles du monde, le Pape Tawadros nous invite à reconnaître les suggestions de Saint Paul dans sa Lettre aux Philippiens comme toujours valables : même à l'époque de ce qu'il appelait une "génération perverse et dégénérée", l'Apôtre des Gentils invitait ses frères et sœurs à se libérer des poses de la dispute, de la récrimination et de la lamentation pour les mauvais moments, en s'appuyant uniquement sur la grâce du Christ, qui peut accompagner chaque homme et chaque femme sur le chemin de la vie, même dans les moments difficiles. en s'appuyant uniquement sur la grâce du Christ, qui peut accompagner chaque homme et chaque femme sur le chemin de la vie, en accueillant de manière inimaginable les attentes de bonheur et de salut dont le cœur humain est tissé, même lorsqu'il est enseveli sous la couverture de l'oubli et défiguré par la méchanceté de ses propres péchés et de ceux des autres.