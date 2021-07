Cameroun: Stade d'Olembe - Un premier match test envisagé

Tout est actuellement mis en œuvre pour que l'enceinte de 60 000 places accueille une rencontre prochainement, selon un constat du Minsep hier sur le chantier.

A près de six mois du coup d'envoi de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, le complexe sportif d'Olembe dévoile son visage de fin de chantier. Comme a pu constater le ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi, hier in situ après sa dernière visite datant du 1er juillet dernier. D'ailleurs, au cours du débriefing ponctuant la visite, annonce a été faite de l'éventualité pour le stade de 60 000 places d'accueillir prochainement son premier match test. Et pas des moindres puisqu'il y est envisagé la tenue du match Cameroun-Malawi comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Les opérations en cours dans l'infrastructure convergent vers cet objectif.

Des avancées significatives et positives ont été observées ces dernières semaines. En hauteur, la pose du revêtement extérieur, les fameuses « écailles de pangolin » se poursuit. Un aperçu de la mosaïque finale est visible sur la façade principale. Au niveau de l'esplanade sud, l'installation des 58 tourniquets est achevée. Selon les explications de Yoann Ropital, le directeur de projet chez Magil, les grillages seront érigées dès cette fin de semaine et les accès du stade seront entièrement clôturés en début de semaine prochaine. L'équipement du lit inférieur de l'éclairage de l'aire de jeu continue et devrait être prêt pour la première semaine du mois d'août.

Dans la tribune officielle, les travaux de ponçage et de peinture sont en cours à tous les étages. Les plafonds ont été fermés dans leur grande majorité. Ceux encore béants attendent l'installation des réseaux de captation caméra. Pour le match du 2 septembre 2021, les 24 positions de caméra seront disponibles et fonctionnelles. Il en est de même des écrans géants actuellement en transit.

Dans les couloirs des espaces VIP, on peut déjà admirer les premières touches de décoration intérieure. C'est le cas de la fresque murale décorant le hall de l'entrée de la tribune officielle. Cette dernière abrite depuis peu des espaces de radiodiffusion à la pointe de la technologie. Le ministre Narcisse Mouelle Kombi, accompagné du gouverneur de la région du Centre, a testé le confort des coquets studios radio et tv aménagés par l'entreprise Optimum. Du côté de l'hôtel, une cinquantaine de chambres n'attendent plus que leur ameublement par le futur concessionnaire.

La visite d'hier a été l'occasion pour le Minsep de présenter le coordonnateur du site d'Olembe et son adjoint, récemment nommés par ses soins. Il s'agit respectivement de l'ancien Lion indomptable, Jules Denis Onana et Jean Paulin Ndoumbe. Avant de quitter les lieux, Narcisse Mouelle Kombi a formulé quelques recommandations à l'entreprise Magil et à ses sous-traitants.