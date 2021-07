Cameroun: Impact du Covid-19 sur l'économie - Des solutions pour la relance

Universitaires et chefs d'entreprise étaient réunis pour y réfléchir hier à l'Université de Yaoundé II-Soa, dans le cadre d'une conférence.

Rechercher des solutions pour relancer l'économie nationale suite aux effets néfastes du Covid-19. Tel était l'objet de la deuxième session des « grandes conférences », organisée hier au campus de l'Université de Yaoundé II-Soa. Le thème choisi pour cette conférence présidée par le Pr. Adolphe Minkoa She, recteur de cette institution universitaire et modérée par le Pr. Touna Mama, conseiller spécial du Premier ministre était: « La relance économique post-Covid 19: quelles solutions stratégiques et opérationnelles? » A cette occasion, universitaires et chefs d'entreprises ont suggéré des voies de sortie qui, selon eux, pourraient permettre au Cameroun de retrouver le chemin de la croissance.

Ainsi le représentant des hommes d'affaires, Célestin Tawamba, président du Gicam, a exposé la vision patronale de la relance économique. Celle-ci consiste à intensifier la production locale, côté alimentaire et pharmaceutique, la promotion des champions nationaux, la valorisation du Made in Cameroon. Sur le plan fiscal, Célestin Tawamba met en avant l'exploration d'autres niches fiscales telles que le foncier et l'élargissement de la fiscalisation à d'autres produits qui sont pour l'instant exemptés.

Le président du Gicam propose en outre de redonner de l'oxygène à l'économie à travers le remboursement de la dette intérieure qui, au mois de février 2021 s'élèvait à 2743 milliards de F. A ces solutions devraient s'ajouter l'ouverture des lignes de crédit destinées aux entreprises à des taux bonifiés, la mise sur pied d'un fonds de garantie et des banques de développement. Par ailleurs, l'amélioration de la sécurité juridique des investissements, les appuis ciblés aux filières stratégiques sont des pistes à envisager. Le président du Gicam émet enfin le vœu d'un dialogue économique et social et, surtout, la refonte du dialogue secteur privé-Etat, afin qu'il soit plus efficace.

Intervenant à la suite du président du Gicam, le Pr. Désiré Avom, doyen de la Faculté de sciences économiques et de gestion de l'UYII-Soa s'est appesanti sur les clés de compréhension de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans la foulée, il a conseillé de saisir les opportunités qu'offre l'économie numérique pour permettre au Cameroun de se repositionner. Mais aussi, de se concentrer sur la création des chaînes de valeurs sur des produits tels que le manioc ; veiller à la formation spécialisée de la ressource humaine, afin qu'elle puisse répondre aux besoins du marché de l'emploi, ainsi que la poursuite de la construction des infrastructures énergétiques, de transports, etc. L'exploitation de toutes ces solutions pour le bien-être des populations est à cet effet attendue.