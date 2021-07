Sénégal: Le football, révélateur de l'ambivalence du gouvernement britannique face à la lutte anti-raciste

Après avoir fréquemment tourné en ridicule les militants anti-racistes, le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson s'est retrouvé en porte-à-faux face à une équipe de football anglaise diverse, engagée et cible de racisme.

Le dirigeant conservateur et sa ministre de l'Intérieur Priti Patel n'ont pas hésité à revêtir à la fin de l'Euro de football le maillot de l'équipe anglaise - qui s'est retrouvée dimanche pour la première fois depuis 1966 en finale d'un tournoi majeur -, après avoir raillé ses prises de position contre le racisme.

Priti Patel avait ainsi qualifié de « geste politique », sans effet réel sinon d'attirer l'attention, la décision des joueurs de poser un genou à terre au début des matchs pour dénoncer les discriminations. Boris Johnson avait lui refusé de condamner les supporters anglais huant les Three Lions pour ce geste.

Mais l'ambivalence du gouvernement face au mouvement « woke » a éclaté après la défaite en finale de l'équipe nationale face à l'Italie, lorsque trois joueurs noirs - Jadon Sancho, Bukayo Saka et Marcus Rashford - ont été visés par un torrent d'attaques racistes sur les réseaux sociaux.

Boris Johnson et ses ministres ont aussitôt condamné ces insultes, mais de nombreuses voix ont dénoncé leur hypocrisie, les jugeant responsables d'avoir attisé cette haine par leurs prises de position.

Unir ou « gagner des voix » ?

Même au sein du camp conservateur, les critiques fusent. Le député Steve Baker, à la ligne pourtant dure, a ainsi estimé que Priti Patel avait eu tort de condamner les joueurs posant un genou à terre, dans la foulée de la vive réaction du footballeur Tyrone Mings.

Le conservateur Daniel Finkelstein a lui aussi estimé que le gouvernement n'évoluait pas avec son temps, dans un article du Times.

Ébranlé, le Premier ministre s'est vu contraint mercredi d'annoncer des mesures plus sévères à l'encontre des auteurs d'insultes racistes en ligne - qui pourraient être interdits de stade.

Mais la parlementaire conservatrice Sayeeda Warsi l'a exhorté à aller plus loin et à « mettre fin à cette guerre culturelle », reprochant à Boris Johnson son attitude qui « fait gagner des voix, mais détruit des nations ».

Dans le journal The Guardian, l'historien David Olusoga a dénoncé ces « politiciens (qui) agitent nos pires instincts », leur opposant « vingt-six jeunes hommes et leur remarquable manager qui viennent nous rappeler qu'il existe une autre voie, une autre forme de patriotisme anglais, une autre façon d'être ensemble et - si nous sommes assez nombreux à le vouloir -, une autre Angleterre ».

Pour le sélectionneur Gareth Southgate, ses joueurs - dont certains ont des racines nigérianes et caribéennes - « ont le devoir de continuer à interagir avec le public sur des sujets comme l'égalité, l'inclusivité et l'injustice raciale (... ) et de sensibiliser et éduquer », a-t-il détaillé dans une lettre ouverte, en amont du tournoi.

« A double tranchant »

Les militants de gauche aimeraient que la principale formation d'opposition, le Parti travailliste, oppose à Johnson une véritable résistance lorsque celui-ci s'en prend aux mouvements anti-racistes, au moment où les conservateurs travaillent sur un projet de loi qui augmenterait considérablement les peines encourues pour des actes de vandalisme survenus pendant des manifestations Black Lives Matter.

Mais le Labour n'a jusqu'ici pas osé attaquer le Parti conservateur, qui lui a ravi plusieurs bastions historiques dans le nord de l'Angleterre, sur le terrain de cette « guerre culturelle ».

Cela doit changer, estime un rapport de l'organisme de gauche Fabian Society, défendant comme David Olusoga un patriotisme anglais plus unificateur qui s'appuierait sur « des histoires et des images qui viennent du coeur et parlent à la fierté et au sentiment d'appartenance de chacun ».

Selon Tim Bale, professeur de politique à l'université Queen Mary de Londres, la guerre que livre Boris Johnson au mouvement « woke » est une « arme à double tranchant », car elle risque de lui coûter les électeurs conservateurs plus libéraux et plus aisés.

Cependant, elle parle aux électeurs conservateurs de la classe ouvrière, récemment conquis au Parti travailliste, a nuancé auprès de l'AFP le chercheur, qui ne s'attend « donc pas à ce que les conservateurs abandonnent pour le moment cette guerre culturelle ».