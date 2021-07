Cameroun: Culture d'anacardier et acacia Sénégal - 80 000 plants offerts aux paysans

L'opération a été menée dans la zone agro-écologique de l'arrondissement de Mbé (Adamaoua) adaptée à ces spéculations samedi, 10 juillet dernier.

Vingt organisations paysannes de la région de l'Adamaoua étaient en fête samedi dernier. Elles ont reçu 60 000 plants d'anacardier et 20 000 plants d'acacia Sénégal, un don du Centre de recherche agricole de l'Irad de Wakwa dans la région de l'Adamaoua. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'esplanade de la commune de Mbé. Cette dotation spéciale du chef de l'Etat pour ces deux spéculations va non seulement booster la croissance économique, mais aussi contribuer à lutter contre la désertification.

Selon les responsables de l'Institut de recherche agricole pour le développement (Irad), l'anacarde et l'acacia Sénégal sont des cultures porteuses pour le Cameroun sur les plans agricole, économique, environnemental et social, avec des produits phares que sont la noix de cajou et la gomme arabique, très prisées à l'international. « L'anacardier qui produit la noix de cajou est voué à l'exportation et la pomme de cajou est quant à elle consommée localement et utilisée pour la fabrication des jus, des confitures, de l'alcool et des produits pharmaceutiques.

Et l'acacia Sénégal produit la gomme arabique, un exsudat de sève descendante solidifiée comestible. Cette gomme est libérée naturellement ou à la suite d'une incision sur le tronc et au pied d'arbres de la famille des acacias », a expliqué le Dr Oumarou Palou Madi, chef de centre de recherche agricole de l'Irad de Wakwa. Avant d'ajouter que la gomme arabique est tout aussi prisée dans les domaines industriels tels que la cosmétique, la pharmacie, l'électronique.

Il est important de souligner que la position de la localité de Mbé, transition entre la zone soudano-sahélienne et la zone de haute savane guinéenne, lui confère des caractères favorables à la production de la noix de cajou. D'ailleurs, dans ses activités de recherches, la structure opérationnelle de l'Irad a réussi à mettre dans cette zone agro-écologique un verger de cinq variétés d'agrumes améliorés.

A cela s'ajoute la réalisation d'essais sur l'igname très prisée par cette population estimée à près de 60 000 âmes et qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. On annonce pour les jours à venir, les essais sur le riz et le blé qui, si concluants, pourraient permettre aux populations d'accroître davantage leurs revenus.