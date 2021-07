Sénégal: Regain de la pandémie de Covid-19 - Macky prend de fortes décisions

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a insisté sur la nécessité de respecter les mesures barrières. Mieux, il a donné des instructions au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ainsi que les gouverneurs de régions, à prendre les mesures nécessaires afin d'arrêter la propagation du virus.

Le président de la République, Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres hier, mercredi 14 juillet 2021. Dans sa communication, «le chef de l'Etat a insisté auprès des populations, sur l'impératif de respecter les mesures barrières, le port systématique du masque, la limitation des rassemblements et déplacements au regard de la multiplication fulgurante, aux plans mondial, continental et national, des infections de Covid-19», lit-on dans le compte rendu de la rencontre reçu à notre Rédaction.

Selon toujours le document, il «invite, à cet égard, le ministre de la Santé et de l'Action sociale à intensifier la remise à niveau des Centres de traitement des épidémies (Cte), à poursuivre la dotation des structures sanitaires et des services spécialisés en intrants et équipements de première nécessité, mais également à mobiliser l'ensemble des personnels de santé afin d'asseoir la maîtrise rapide de cette nouvelle poussée de la pandémie».

En outre, Macky Sall «rappelle, dans le contexte des préparatifs de la Tabaski, des vacances scolaires et des déplacements qui en découlent, l'urgence d'impliquer les relais communautaires et les acteurs sociaux (notabilités religieuses et coutumières, Asc, jeunes, femmes... ) dans la sensibilisation des populations, mais surtout d'accélérer le déploiement de la campagne de vaccination de proximité avec l'acquisition effective de nouvelles doses de vaccins par l'Etat».

Selon toujours le communiqué du Conseil des ministres, «le président de la République demande, dans cet élan, au Gouvernement, d'assurer un suivi rapproché de l'exécution du projet d'implantation au Sénégal, par l'Institut Pasteur de Dakar, d'une industrie de production de vaccins avec le soutien des partenaires techniques et financiers».

Mieux, il engage, «durant cette période de recrudescence de la pandémie, les gouverneurs de Région, à relancer les actions des Comités régionaux de gestion des épidémies.» Le président de la République demande, également, «au ministre de la Santé et de l'Action sociale, de renforcer la veille sanitaire en accentuant la communication et la présence sur le terrain et de présider, chaque semaine, le Comité national de gestion des épidémies (Cnge), avec la participation de toutes les parties prenantes.»

POUR UN APPROVISIONNEMENT CORRECT DU MARCHÉ EN MOUTONS DE TABASKI...

Abordant la question relative à la préparation de la Tabaski, hier mercredi, en Conseil des ministres, le Chef de l'Etat «exhorte le ministre de l'Elevage et des Productions animales à consolider, avec les acteurs, les efforts de facilitation consentis par l'Etat afin d'assurer un approvisionnement correct du marché en moutons», rapporte la source.

... ET CONTRE TOUTE SPÉCULATION SUR LES PRIX DES PRODUITS ESSENTIELS

Mieux, ajoute-t-elle, «le président de la République invite, en outre, le ministre du Commerce à renforcer les dispositifs de surveillance de l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité et à lutter contre toute forme de spéculation sur les prix des produits essentiels».

VEILLER À L'ACCÉLÉRATION DE LA DISTRIBUTION DES ENGRAIS, SEMENCES ET MATÉRIELS AGRICOLES

Dans sa communication le président Macky Sall est aussi revenu sur le suivi sur la campagne de production agricole 2021. Il demande dans ce sens «au ministre de l'Agriculture, dans un contexte d'installation progressive de l'hivernage sur l'étendue du territoire national, de veiller à l'accélération de la mise en place et de la distribution des engrais, semences et matériels agricoles».

TOKYO 2020 : DE L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION HONORABLE DES ATHLÈTES SÉNÉGALAIS

Revenant sur la question liée à la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de Tokyo2020«ilrappelle toute l'importance qu'il accorde à la bonne préparation et à la participation honorable des athlètes sénégalais. Il demande, dans cette perspective, au ministre des Sports de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet ».

UNE PAUSE POUR LE CONSEIL DES MINISTRES, MAIS PAS DE VACANCES GOUVERNEMENTALES

S'agissant de la nécessité de la continuité du travail gouvernemental et de l'innovation dans l'action et la communication publiques, « le chef de l'Etat a rappelé que la tenue du Conseil des ministres va observer, à partir de ce jour, une pause de quelques semaines, qui ne signifie pas arrêt des activités gouvernementales. Dès lors, il rappelle qu'il n'y a pas de vacances gouvernementales.»

LE CODE DE LA ROUTE ADOPTÉ

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant Code de la route. Cette mesure vient au moment où les accidents continuent à couter des vies. Chaque année, des centaines de morts sont dénombrés.