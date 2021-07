Algérie: Lamamra appelle au renforcement du rôle de l'Algérie pour la réalisation de la paix

Alger — Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a appelé, jeudi, à renforcer le rôle de l'Algérie en tant qu'Etat pionnier contribuant de manière effective à la réalisation de la paix et à l'unification des rangs à la lumière de la conjoncture régionale et internationale actuelle.

Lors d'une rencontre d'orientation tenue au siège du ministère avec les cadres de son département ministériel, M. Lamamra a présenté les grandes lignes du plan d'action du Gouvernement pour la prochaine étape, et qui repose essentiellement sur la concrétisation de l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour le renforcement du rôle de l'Algérie en tant qu'Etat pionnier contribuant à la réalisation de la paix et à l'unification des rangs à la lumière de la conjoncture régionale et internationale actuelle.

Il a en outre appelé à "s'inspirer de ce capital historique précieux afin de consolider le rôle de la diplomatie algérienne qu'il s'agisse de la médiation pour le règlement des conflits par voie pacifique ou de faire face aux plans hostiles visant notre pays", et à faire preuve du même esprit d'engagement qui a caractérisé la première génération de diplomates pour préserver les intérêts suprêmes de notre nation et s'adapter aux exigences de la conjoncture".

Le chef de la diplomatie algérienne a souligné par ailleurs, "l'importance" accordée par le Président de la République à la prise en charge des préoccupations et des aspirations de la communauté nationale établie à l'étranger, notamment après le récent changement apporté à l'appellation du ministère et qui vient confirmer "cette orientation stratégique", insistant sur "l'importance de créer des passerelles avec les membres de la communauté en vue de permettre à cette dernière de contribuer à la construction nationale comme par le passé".

Le ministre a donné des instructions à l'effet d'accorder "une importance majeure à la formation continue du personnel et des cadres du ministère pour leur permettre de mener à bien leurs missions qu'il s'agisse de la gestion courante ou de la cristallisation d'une vision globale et intégrée concernant toutes les dimensions des relations extérieures de l'Algérie", exhortant le personnel et les cadres du ministère à "redoubler d'efforts et au dévouement au service du pays en toute confiance et avec rigueur, compétence et engagement".