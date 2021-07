Algérie: L'artiste peintre Rezki Zérarti dévoile une nouvelle exposition

Alger — L'artiste peintre algérien Rezki Zérarti expose, jusqu'au 26 juillet à Alger, ses oeuvres les plus récentes, dans un registre semi figuratif créant ses propres symboles et s'inspirant franchement de l'art et des masques du continent africain, tout en gardant une forte présence de la perfection des formes et de la symétrie géométriques.

Organisée par la galerie d'art "Al Marhoon Gallery", dans un hôtel de la banlieue est de la capitale cette exposition, intitulée "Rezki Zérarti, toujours de retour" comporte une trentaine de toiles, réalisées pour la majorité entre 2012 et 2021, et qui proposent une autre interprétation du cubisme à travers un prisme africain et des formes plus régulières.

Dans ses œuvres, la femme, source de douceur, mère de famille responsable, et axe principal autour duquel s'organise la vie est omniprésente et évoque souvent le sacrifice et le don de soi.

Les toiles "Le don", "La tendre", "Le femme responsable", "La force équilibrée" ou encore "Le fardeau de la femme" représentent ces notions avec des visages de femmes, des courbes et des formes géométrique généralement dans une palette de couleurs de terre.

Dans d'autres oeuvres comme "L'association", "L'intérêt commun", "S'aider l'un l'autre" ou encore "Le renforcement", Rezki Zérarti évoque l'entraide et l'importance du travail communautaire et associatif à travers des assemblages et des enchevêtrements de formes humaines ou géométrique formant un tout cohérant et solide.

Le plasticien a également dédié deux toiles à l'histoire de l'Algérie intitulées "Le colonialisme en Afrique" et "l'Indépendance".

Le choix de couleur de l'artiste est très souvent dominé par les couleurs terre, à l'exception de quelques œuvres plus recherchées où le bleu, symbole de sérénité, est exploité.

"Al Marhoon Gallery" propose également "L'oeil de Houria" une oeuvre de l'artiste datée de 1968, réalisée à l'huile sur un support en bois dans une parfaite symétrie.

S'il a fait partie du mouvement "Aoucham", Rezki Zérarti se démarque cependant de ce dernier en se refusant d'exploiter les symboles berbères et l'alphabet Tifinagh comme matière première et exploite son imaginaire et ses inspiration pour se créer ses propres symboles.

Né le 24 Juillet 1938 dans la région de Taourga près de Dellys, Rezki Zerarti a quitté Alger pour la Francea un jeune âge, il décide de prendre des cours de dessin et de peinture à Aix en Provence alors qu'il est maçon.

Il revient en 1962 et s'établit à Alger où il fait la connaissance du poète Jean Sénac qui a préfacé sa première exposition personnelle présentée en 1964.

Membre de l'Union national des artistes peintres (Unap), il participe à ses salons et de 1967 à 1971 puis aux manifestations organisées par le groupe "Aouchem" qui rassemble une dizaine d'artistes, poètes et peintres, autour de Baya, Denis Martinez, ou encore Choukri Mesli.

Après une absence d'une vingtaine d'année, Rezki Zérarti revient vers l'art et expose en 1999 à Alger puis en 2003 au musée de Boussaâda, il obtient la même année le 1er Prix au concours organisé par la Fondation Asslah.

Ses œuvres sont dans des collections privées en Algérie et en France ainsi qu'au Musée national des Beaux-arts d'Alger.

L'exposition "Rezki Zérarti, toujours de retour" est ouverte au public jusqu'au 26 juillet.